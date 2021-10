La última entrega de ‘Masterchef Celebrity’ ha sido una de las más complicadas para Terelu Campos hasta la fecha. La concursante ha tenido noches brillantes dentro del concurso, sin embargo, esta nueva entrega ha sido muy difícil para ella.

Tras una complicada prueba de exteriores, en la que incluso tuvo que retirarse durante unos minutos, por un encontronazo con una de sus compañeras, Terelu se enfrentó a la prueba de expulsión con gran optimismo.

Sin embargo, durante el cocinado cada vez se fue complicando más la situación, de hecho, su último plato sufrió varios accidentes y esto hizo que la aspirante casi perdiera los nervios en varias ocasiones. De esta forma, Terelu Campos presentó sus platos a los jueces con una gran inseguridad, al no saber si estaría a la altura de la situación.

Yo pensando en los ex’s mientras cocino en casa #MCCelebrity pic.twitter.com/7NhgQaCzA8 — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

Finalmente, esa inseguridad terminó en lágrimas. Terelu presentó su plató con el nombre ‘coco de prima’. Se trata de un nombre que no podía explicar, según ella por razones del formato. Y esa actitud cabreó a los jueces antes de probar el plató.

Jordi no estaba muy convencido con la elaboración de la aspirante, y comenzó a separar el coco, que actuaba de recipiente, del resto del plato. Algo que no gustó a Terelu. «¿Tenemos que probarlo, no?», le preguntaba el chef catalán, mientras que Terelu le pedía que no lo hiciera.

La concursante comenzó a llorar. «Tampoco hace falta la humillación, ¿no?», le dijo a Jordi Cruz. «No se puede tener la piel tan fina, y menos cuando te estoy bromeando», contestó el chef. Jordi le hizo saber que no se podía presentar a un cliente un plato con algún ingrediente que no se pudiera comer, y calificó su plato como «mediocre». Aunque finalmente, se salvó de la expulsión.