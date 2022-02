Durante los últimos meses, ‘MasterChef’ ha acaparado diferentes titulares después de que algunos ex concursantes hablaran mal de su experiencia em el programa. Unas críticas que se acrecentaron tras la muerte de Verónica Forqué. Sin embargo, Jordi Cruz no entiende todas estas críticas infundadas sobre el programa.

En una entrevista reciente con ‘Yotele’, Jordi Cruz ha querido destacar que Verónica Forqué «estuvo muy bien y feliz» durante su paso por el concurso, además, vio «una muy buena profesional que entendió que ‘MasterChef’ era así, que en algún momento se ponía un poquito más loquita, más caótica», pero «cuando las cámaras no grababan, estaba normal, contenta, un poquito más tranquila», asegura.

«Cuando me llamó Pepe y me lo dijo, nos quedamos todos helados porque nos llevábamos muy bien y fue muy triste. Ya después las tonterías que se han dicho son para alucinar», asegura sobre el fallecimiento de la actriz.

«A una profesional que lleva tantos años tú no puedes hacerle un estudio o un test mental cuando ves que está bien, que está perfecta… ¿Qué en los exteriores se le iba la pinza? Sí, porque son muy locos los exteriores, son divertidos», destaca el chef.

Además, asegura que no cree que las críticas afecten al programa «Si no han hecho mella mil cosas que se han dicho de nosotros, que yo no entiendo el porqué… Cuando dicen que hay unas peleas y unos chillidos, yo me pregunto si soy el único que ve otras cadenas en los que gritan más. Nosotros no gritamos ni insultamos ni faltamos el respeto».

«Que lo diga Lomana me parece hasta normal, que habría cocinado en su vida lo justo… Yo me lo pasé muy bien con Carmen, me reí mucho con ella», asegura. «Fernando Tejero se lo pasó pipa. Él es un tío con carácter y más competitivo de la leche. ¿Y quién es María del Monte para opinar de ‘MasterChef’ si la echamos el primer día? No le gustó porque la echamos el primer día. Tampoco hay que pedirle la opinión al ganador», zanja Jordi Cruz durante su entrevista con el citado medio.