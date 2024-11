El pasado lunes, 4 de noviembre, MasterChef Celebrity 9 regresó a La 1 de Televisión Española. El popular talent culinario se se encuentra en la recta final de su edición, por lo que los chefs ya no se muestran tan benévolos con los cocinados como al principio. Sin embargo, por muchas semanas que han transcurrido, parece ser que los aspirantes no han evolucionado nada. Una situación que quedó reflejada durante una de las pruebas de la noche y con la que los miembros del jurado no pudieron evitar manifestar su gran disgusto. De hecho, Jordi Cruz, no tuvo reparos en ponerle los puntos sobre las íes a las celebridades.

Todo comenzó nada más iniciar el programa. La primera prueba de la noche fue el reto de la cinta transportadora, un clásico del formato en el que los ingredientes desfilan uno tras otro. Ante ello, los aspirantes debían atrapar lo que pudiesen para poder elaborar con ello un plato a la altura del mejor restaurante. Pero, desafortunadamente, los aspirantes dejaron mucho que desear. «Ha sido una de las catas más decepcionantes que he visto en esta edición», dijo la chef Samantha Vallejo-Nágera. Pues, con esta prueba, los participantes debían reflejar todo lo aprendido durante las últimas semanas. Pero, no fue el caso.

«He agotado todos los calificativos despectivos», opinó Pepe Rodríguez sobre los platos. Aunque los chefs intentaron mostrar su descontento con pocas palabras, Jordi Cruz no pudo evitar sincerarse. Muy enfadado por lo ocurrido en el reto de MasterChef Celebrity 9, el miembro del jurado le lanzó una clara advertencia a las celebridades de la edición.

«A este ritmo, nos tendríamos que plantear una novedad en este concurso, que es dejarlo desierto. Que no gane nadie. O demostramos más nivel, o nadie se merece ganar», afirmó contundentemente. Con estas palabras, el chef reflejaba la magnitud del problema al que se enfrentaban a tan pocas semanas del final del concurso.

Pues, tal y como manifestó, el mayor problema de los aspirantes es su actitud. Lejos de quedarse callado, el catalán comenzó a enumerar los problemas que había observado tan solo con esta prueba. «Hemos visto platos sin sentido, mal ejecutados. Hay que ponerse las pilas, porque queda poquito para llegar a la final, y así solo vais a llegar a casa», señaló con indignación.

Ante las duras palabras de Jordi Cruz, los aspirante no pudieron hacer otra cosa que aceptar las criticas lo mejor que pudieron. Eso sí, los únicos que lograron salvarse del enfado de los jueces fueron Pocholo y Marina Rivers. Pues, fueron los que mejor ejecutaron su cocinado.

De hecho, la influencer fue la gran ganadora de la prueba. Una pequeña esperanza para los jueces, quienes están presenciando una de las ediciones con menor nivel de la historia del formato. Además, Hiba Abouk se convirtió en la última expulsada del concurso. La que era considerada como la gran favorita a ganar, tuvo que colgar su delantal tras no lograr cocinar un flan de huevo en la prueba final. Una situación con la que los participantes aprendieron algo: nada está garantizado en MasterChef Celebrity 9.