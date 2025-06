Joaquín Prat tiene claro qué concursante de ‘Supervivientes 2025’ quiere cargarse su imagen pública

Supervivientes 2025 ha concluido oficialmente. El popular formato de supervivencia ha coronado a Borja González como su flamante ganador y lo ha hecho en una final donde no han faltado las emociones. Durante los días siguientes, la audiencia ha sido testigo de dos grandes debates donde los participantes han zanjado, o lo han intentado, sus cuentas pendientes. Numerosos temas que han dado contenido a programas estrella de Mediaset España. De hecho, Joaquín Prat y todo su equipo de Vamos a ver han narrado de principio a fin toda la actualidad referente al reality y sus participantes. Unas emisiones donde no han dudado en mojarse y decir lo que piensan de determinadas figuras televisivas.

Durante las últimas semanas, Joaquín Prat no ha tenido reparos en dar su opinión y confesar el nombre del concursante que saldría expulsado o, más recientemente, ganador. Por ello, ahora, el comunicador no ha dudado en decir lo que piensa de determinados participantes. Unas declaraciones con las que se ha mostrado muy contundente con Pelayo Díaz. De esta manera, el presentador quiso hablar del tenso momento que vivió el diseñador con Montoya en el primer debate. Y es que, el sevillano no dudó en meterse con el físico del estilista. Una serie de comentarios que provocaron la ira de Díaz. «Voy a hacer una advertencia… Como esta persona vuelva a atacarme físicamente, yo me levanto de aquí y me voy», dijo seriamente.

En el plató, intentaron calmar las aguas entre ambos supervivientes. Pero, ahora, Joaquín Prat ha querido traer a coalición este momento. De esta manera, el comunicador se ha mostrado tajante. «¿Qué le pasa a Pelayo? Está tan empeñado en cargarse la buena imagen que desde mi punto de vista ha dado en el concurso…», comenzó diciendo.

Pelayo Díaz ha señalado que, supuestamente, Montoya le ha hecho una serie de insinuaciones muy raras. De hecho, el propio ex concursante de La isla de las tentaciones ha confirmado que tuvo un sueño con él. Una serie de declaraciones que llevaron al estilista a afirmar que tenía el presentimiento de que el sevillano podría tener interés en él.

Montoya, por su parte, negó por activa y por pasiva el sentirse atraído por Díaz. Una situación que generó un fuerte intercambio de palabras entre ellos. Así pues, y como espectador del formato, Joaquín Prat quiso puntualizar algo. «A ver si va a ser que es a Pelayo al que le gusta Montoya», dejó caer el presentador. Un comentario con el que estuvieron de acuerdo algunos de sus colaboradores.

Los tertulianos han estado de acuerdo con Prat y han confesado que, como Pelayo Díaz siga teniendo este tipo de actitudes, va a perder la buena imagen que ha cosechado como superviviente. «Yo creo que el problema es que él quiere relevancia televisiva y cree que el papel de malo le va a llevar más lejos», opinó Giovanna González. «Hay que decir también que Pelayo ha brillado mucho en el concurso gracias a Montoya», agregó Carmen Borrego.