El pasado martes, 3 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes: Tierra de Nadie. Un encuentro televisivo, presentado por Carlos Sobera, donde la audiencia tuvo la oportunidad de ser conocedora de todo lo sucedido en Honduras durante los últimos días. Todo ello sumado al hecho de que Álex Adrover tuvo que abandonar la experiencia por recomendación médica. Eso sí, entre momentos y momentos, lo que no dejó indiferente a nadie fue la prueba de recompensa. Un reto donde los supervivientes tuvieron que poner a prueba su nivel cultural y responder a las cuestiones planteadas por Laura Madrueño. Pero, los resultados fueron tan nefastos que, incluso, Joaquín Prat ha querido hablar de ello en Vamos a ver.

«¿Cuál es la capital de Dinamarca? ¿Qué órgano del cuerpo humano produce la insulina? ¿Qué famoso escultor creó El David? ¿Qué animal es el más grande del mundo? o ¿Qué planeta es el más cercano al sol?», fueron algunas de las preguntas que tuvieron que responder los concursantes. Diversas cuestiones básicas que muchos no lograron contestar. Por ello, en el programa de las mañanas de Telecinco han analizado esta situación. Y es que, Alejandra Prat, por su parte, quiso hablar de la facilidad de las preguntas que le hicieron al ganador, Borja González. Pero, los colaboradores no estuvieron de acuerdo con ella.

«Eran todas bastante fáciles. Digamos que cada uno tiene su nivel cultural, pero eran todas preguntas muy asequibles, incluso para un niño», comentó Joaquín Prat, el presentador del formato. «Digamos que su nivel cultural es cero», agregó indignado. De hecho, no es la primera vez que los supervivientes se enfrentan a preguntas de cultura general.

Una prueba donde, en ambos casos, han destacado por su poca información al respecto. Por ello, y tras volverse a presenciar lo mismo, en el programa se han mostrado muy contundentes. «Digamos que algunos presumen como Pelayo y nos dimos cuenta ayer que…», dejó caer Pepe del Real. Asimismo, tras escuchar el nombre del diseñador, el presentador hizo su valoración.

«Pelayo Díaz es un analfabeto funcional… y Escassi, también», señaló. «Copenhague es una de las capitales de la moda europea y Pelayo eso no lo sabía», recordaba Alejandra Prat sobre uno de los fallos del asturiano. Un tema que con el que los participantes de Supervivientes 2025 están generando todo tipo de comentarios, y ninguno bueno.

Joaquín Prat tiene claro a sus finalistas de ‘Supervivientes 2025’

«Algunas respuestas son de auténtica vergüenza, pero el que más me ha decepcionado es Pelayo porque le presumía un poquito más de cultura. Se las da de tenerlas», comentó Pepe del Real. «Yo si fuera la persona encargada de los planes de estudio, me lo plantearía porque me parece una puñetera vergüenza la cultura que tienen algunos en este país», analizaba Alexia Rivas.

Lejos de quedar ahí, los colaboradores de Vamos a ver comentaron el nombre de los concursantes que más probabilidades tenían de ganar el reality. Y es que, para nadie es un secreto que Montoya y Anita Williams tienen muchas papeletas. «Serán Montoya, Anita y otro», afirmaba Joaquín Prat tras un extenso debate.