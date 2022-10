‘Joaquín: El Novato’: Joaquín Sánchez comparte una reflexión con Rosario sobre la fama

Tras haberse convertido en el mejor estreno de entretenimiento de los últimos 10 años, Joaquín: El Novato, regresó este miércoles a Antena 3 con una nueva entrega, en esta ocasión, con la artista Rosario Flores como invitada.

La nueva apuesta de Antena 3 volvió a convertirse en lo más visto de la noche del miércoles, con un programa durante el cual, Joaquín Sánchez cumplió uno de sus sueños junto a Rosario, al grabar una canción junto a ella y conocer de primera mano todo lo que rodea al concierto de un artista desde dentro.

Rosario Flores y Joaquín Sánchez compartieron con los espectadores una charla entre amigos donde no faltaron las risas, pero también reflexiones muy importantes donde dejaron muy claro una vez que no han perdido la cabeza ni la humildad, y que a pesar del éxito siguen manteniendo los pies en el suelo.

¡Nos vamos de concierto! Hemos podido vivir la prueba de sonido, los nervios previos en backstage y ahora solo queda disfrutar de @rosarioficial en directo 😬#ElNovatoRosarioFlores

Directo ▶️ https://t.co/nwSRTYCdu3 pic.twitter.com/RKU61Jbdhx — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) October 12, 2022

«Yo siempre me he movido por mi felicidad y la de los míos, he tenido la oportunidad de jugar en grandes equipos ganando el doble y el triple, pero no iba a ser feliz. Siempre he ido donde iba a estar a gusto y feliz. Puro conmigo mismo. He tenido la oportunidad de crecer como futbolista, pero no he querido porque no me veía», reconoció Joaquín.

El futbolista explicó que para él siempre ha sido primordial estar rodeado de su familia, para que no se le fuera la cabeza al empezar a ganar tanto dinero: «Empiezas a ganar dinero muy joven y se te puede ir la cabeza. No te voy a decir que me creía el rey del mambo, pero tuve una época que sí me creía que era Michael Jackson», confesó.

«Es verdad que yo siempre estuve pegado a mi familia, somos muchos hermanos y al poco tiempo conocí a mi mujer y tenía una base, pero es muy difícil. Te ves con fama, viviendo la vida, con el bolsillo lleno, un coche y rodeado de chavalas y es normal…», expresó haciendo hincapié al éxito que llega actualmente a jóvenes de tan solo 18 años.