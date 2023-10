‘Joaquín el Novato’: la dura confesión de Manuel Carrasco sobre sus inicios en la música

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva entrega de Joaquín el Novato. En esta ocasión, Joaquín Sánchez tenía un gran reto por delante. ¿En qué consistía? En convertirse en un gran artista, de la mano de uno de los mejores de nuestro país. Estamos hablando, cómo no, de Manuel Carrasco.

El cantante onubense no ha dudado en aceptar la propuesta de Joaquín Sánchez para formar parte de esta temporada de Joaquín el Novato. Antes de entrar en materia, el intérprete de Qué bonito es querer ofreció al ex jugador del Real Betis Balompié una de las entrevistas más honestas y sinceras hasta la fecha.

Joaquín Sánchez comenzó haciendo la siguiente pregunta: «¿Cantante o cantautor?». Manuel fue incapaz de escoger ya que, para él, ambas cosas van de la mano: «Ha sido así en mi carrera siempre». Por si fuera poco, el onubense añadió: «En los comienzos, cuando intentaron redirigirme en eso, yo batallé mucho. No me gustaba».

De esta forma, confesó que sus inicios en la música no fueron para nada idílicos. ¡Ni mucho menos! «Yo creo que hoy en día ha cambiado todo mucho. Hay una gran mayoría de jóvenes que pueden hacer las cosas a su manera y las están haciendo. Pero si te coge con 20 añitos y tú no tienes muy claras las cosas, te pueden confundir. No solo la discográfica, sino la gente que tengas al lado», aseguró el andaluz.

Por si fuera poco, hizo una inesperada e impactante confesión en Joaquín el Novato: «Y eso hace que quizá pises donde no tienes que pisar. Yo pasé muchísimo tiempo por ahí en todos mis comienzos». Además, añadió: «Hubo un momento donde dije o todo o nada. Yo es que me voy para mi casa si no es así. Aposté por mí en ese aspecto porque no me valía la pena, yo iba a ser infeliz. Ahí es donde está tu verdad y tu valor. Si sale bien es maravilloso porque sale bien con tu discurso, con tu verdad, y no hay nada que te haga sentir más pleno que eso».

Lejos de que todo quede ahí, el de Isla Cristina recordó su paso por Operación Triunfo: «Entré con 21 años y no sabía muy bien a todo eso que me iba a enfrentar». Joaquín Sánchez fue directo: «¿Te gusta que te recuerden esa etapa de Operación Triunfo?». El andaluz fue honesto: «Sí, sí, no pasa nada. Y te cuento. La única parte que es verdad y que ocurría y que ocurrió durante mucho tiempo es que había mucho prejuicio con el tema de cuando te decían triunfito porque había una connotación negativa».