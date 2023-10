‘Joaquín el Novato’: Sonsoles Ónega habla de lo mal que lo pasó con un retoque estético en un programa

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva entrega de Joaquín el Novato, en la que la protagonista fue nada más y nada menos que Sonsoles Ónega. La presentadora de uno de los programas con más éxito de Antena 3 tenía como objetivo que el ex jugador del Real Betis Balompié se convirtiera en todo un reportero.

Pero antes de eso, Sonsoles Ónega aprovechó para sincerarse con Joaquín Sánchez sobre muchas cuestiones. Entre ellas, la periodista reconoció que le es imposible controlar los ataques de risa: «Esto me preocupa porque me pasa demasiado». Al fin y al cabo, puede suponer un gran contratiempo cuando se hace un programa en directo.

Sonsoles Ónega, por si fuera poco, quiso confesar a Joaquín Sánchez el mal trago que sufrió durante un programa tras realizarse un retoque estético en la boca. Era una «chorrada», pero acabó en un ataque de risa en directo. A pesar de ser retoque mínimo, lo cierto es que se le paralizó mínimamente la boca y no podía pronunciar la letra R.

De esta forma, la presentadora era incapaz de decir «programa»: «Me dio un ataque de risa, pero estaba en mi cabeza. Entonces, los colaboradores me miraban y me preguntaban que qué me pasaba. Pero claro, yo no podía decir que me había puesto una cosa y que por eso no podía decir bien ‘programa’».

Además, la presentadora de televisión reconoció que, en una ocasión, llegó a estar hasta cinco minutos riéndose por culpa de un ataque de risa. Es más, en su etapa en Y ahora Sonsoles, tiene que parar los pies a algún que otro colaborador para no provocar una situación así. ¡No lo puede evitar!

Acto seguido, Sonsoles aprovechó su participación en Joaquín el Novato para transmitir una curiosa enseñanza al que fuera jugador del Real Betis Balompié. «Si tú te ríes, la gente se ríe; si tú te emocionas, la gente se emociona; si tú le das seriedad al asunto, la gente se lo va a dar. El espectador es una esponja que te exprime», aseguró la periodista.