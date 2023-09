Jesulín de Ubrique desvela lo que tuvo que hacer para participar en ‘MasterChef Celebrity 8’

El pasado jueves 7 de septiembre MasterChef Celebrity regresó a La1 de TVE de la mano de su octava edición. Un estreno muy esperado por los amantes del reality culinario donde el público fue testigo de la presentación de sus nuevos aspirantes, entre ellos, el mismísimo Jesulín de Ubrique.

El ex torero se ha adentrado en una nueva aventura televisiva y lo ha hecho con el objetivo de demostrar sus dotes culinarias. Eso sí, para poder formar parte del concurso tuvo que prepararse previamente, ya que su interés por la cocina nunca fue algo a destacar.

Que no se sepa la letra de su propia canción. UN GRANDE jajajaja #MCCelebrity pic.twitter.com/C8K5QZoDfr — MasterChef (@MasterChef_es) September 7, 2023

Tal y como Jesulín de Ubrique ha explicado, en ningún momento se le llegó a pasar por la cabeza el participar en MasterChef Celebrity, pues no sabía ni cocinar. «En el casting hice un arroz con carabineros, que lo estuve preparando una semana y me dijeron ‘Ya te puedes ir a tu casa’», explica el gaditano.

Sin embargo, y para su sorpresa, tiempo después le llamaron para comunicarle que había sido seleccionado como uno de los próximos aspirantes del concurso. Debido a ello, no lo dudó dos veces y se puso a trabajar arduamente durante un mes y medio en los restaurantes ‘El Duende’ y ‘Los Tres Picos’.

Aunque señala que le pagaban poco por su trabajo, pero «algo es algo», Jesulín de Ubrique afirma que se dedicó a lavar platos y ayudar en cocina. Un pequeño entrenamiento que le ha permitido iniciar su concurso en mejores condiciones a nivel culinario. Respecto a sí mismo y su paso por el programa, el artista lo tiene claro.

«Cuando quiero decir una cosa, la digo, pero cuando me la tengo que tragar, lo hago. Me he metido en el barro has el final. En el programa hay mucha tensión y todos queremos hacer las cosas bien, pero lo importante es que la discusión siempre se quedaba ahí», concluye.