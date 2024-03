Jennifer Lopez, obligada a cancelar varios conciertos de su gira por un inimaginable motivo

Jennifer Lopez anunció su nueva gira por Norteamérica en cinco años. Su gira This Is Me…Now estaba formada por más de 30 fechas. Y es que el nuevo proyecto de la cantante está compuesto por su nuevo álbum después de 10 años, y dos películas en Prime Video. Tras el anuncio de la gira el pasado 15 de febrero, la cantante ha tenido que cancelar 7 de las 30 fechas que tenía programadas para su tour por un motivo que ha dejado boquiabiertos a sus fans.

El nuevo proyecto de la artista está compuesto por tres partes formadas por el disco, la gira y las películas. Un proyecto que ha supuesto una inversión de 20 millones de dólares. Sin embargo, no ha tenido el resultado que su equipo esperaba, ya que varias de las fechas programadas para la gira han sido canceladas por falta de demanda de entradas, por lo que el equipo de la cantante ha decidido prescindir de ellas.

Let’s Get Loud! 🎉 @jlo returns this summer with her This is Me…Now The Tour with over 30 dates across North America. Don’t miss your chance to see her live – and elevate your concert experience with exclusive show perks as a VIP. ⏰Presales start next Tuesday, February 20.… pic.twitter.com/UnyMVekWb3 — Ticketmaster (@Ticketmaster) February 15, 2024

El medio Variety ha desvelado que las fechas programadas para Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, Nueva Orleans y Houston, del 20 al 31 de agosto de este año figuran como canceladas en Ticketmaster, plataforma a partir de la cual se pueden conseguir las entradas. Aún así, las ciudades de Cleveland y Houston ya aparecían como canceladas el primer día de la venta de entradas por la baja demanda.

Una sorprendente cantidad de entradas para la mayoría de las fechas siguen sin venderse, algo que ha pillado por sorpresa a su equipo, que se ha visto obligado a tomar esa medida. Este noveno álbum de estudio debutó en el número 38 en la lista Billboard, otra decepción para el equipo y la actriz. Sin embargo, a pesar de la cancelación de siete ciudades, tres nuevos conciertos se han añadido para las ciudades de Miami, Toronto y Nueva York.

Can’t contain our excitement for @JLo’s new album This Is Me…Now! 🎤💿🎧 Dive in and let the captivating track «Rebound» work its magic, then get ready to see her live on the #ThisIsMeNowTour this summer — three new dates have just been added. 🔥https://t.co/BfENQQQu5H pic.twitter.com/QMosEC4Jzg — Ticketmaster (@Ticketmaster) February 22, 2024

La película de Jennifer Lopez , This Is Me… Now: A Love Story la tiene a ella de protagonista y explora su historia de amor con el actor Ben Affleck, de quien se separó en 2003 y con quien se volvió a dar una nueva oportunidad en 2021, casándose un año más tarde de reencontrarse y volver a apostar por su historia de amor. Aún se pueden conseguir entradas para los conciertos de Jennifer Lopez por Norteamérica. Recordemos que la artista vuelve a subirse a los escenarios 5 años después de su última gira por los Estados Unidos con su nuevo disco This Is Me… Now.