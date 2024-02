Jennifer Lopez cumple el sueño de una bailarina tras un comentario en redes sociales

Jennifer Lopez ha sorprendido a una fan comentándole en una publicación suya. Y es que la joven afortunada es una joven bailarina a la que el comentario de la cantante le ha cambiado la vida y le ha conllevado a un aluvión de ofertas de trabajo. La bailarina se llama Nai Auzmendi, una joven de Algeciras que ha tenido la suerte de que un vídeo de uno de sus bailes llegara a la cantante.

La joven es muy fan de la cantante y muchas de sus publicaciones consisten en vídeos imitando las coreografías de Jennifer Lopez, por lo que este comentario es muy especial para la bailarina, ya que en él calificaba su trabajo como «increíble». La joven ha hablado acerca de este comentario tan especial en una entrevista para Telecinco en el programa Vamos a ver.

«Es la que más ilusión me ha hecho pero no porque los demás no me gusten sino porque para mí Jennifer Lopez desde pequeña ha sido mi icono a seguir, mi inspiración y por la que realmente siento devoción». Y es que ella ya había recibido un comentario de otros famosos como Shakira, Alejandro Sanz, Black Eyed Peas, Chanel o Pablo Alborán.

«Que una gran estrella comparta esto provoca una visibilidad y un aumento de posibilidades infinitas a personas con un simple gesto, solamente con compartirlo», dijo la joven. «Lo que ocurrió es que cuando yo subí el vídeo a las redes sociales, alguien contactó conmigo, me dijo que había hecho muy buen trabajo y que tenía que enviarle ese vídeo que había visto a alguien del equipo de Jennifer Lopez, y a raíz de ahí fue cuando a los 10 minutos ya compartió, comentó y empezó a seguirme y se volvió la locura».

«Para mí es un sueño, el hecho de que se haya montado tanto revuelo quería agradecerlo, la oportunidad de estar aquí hoy, a todo el equipo por el interés pero sobre todo por dar visibilidad a esta historia porque para mí poder conseguirlo sería un sueño. Que se manifieste de esta manera por terceras personas es muy bonito porque quizás, quién sabe, algún día…», terminaba diciendo.

El especial de Jennifer Lopez

El próximo 16 de febrero saldrá en Prime Video el especial de la cantante This is me… Now: A Love Story, una película que celebra 20 años de carrera de la diva del Bronx. Esta película trata de un viaje musical hacia el amor.

Y es que ha querido plasmar su visión del amor en este nuevo proyecto cinematográfico con muchos elementos sorprendentes y que no han dejado indiferente a sus fans. El filme está protagonizado por ella, pero también cuenta con un gran elenco compuesto por Trevor Noah, Sofía Vergara, Ben Affleck, Kim Petras, Post Malone, entre otros.