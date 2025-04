Jennifer Lopez confirma conciertos en España: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas

Jennifer Lopez regresa a España. La cantante, de 55 años, ha sorprendido a sus millones de seguidores al comunicar que vuelve a subirse a los escenarios. Durante los últimos años, la artista ha estado trabajando arduamente en su carrera profesional, realizando trabajos para la gran pantalla y para la industria musical. Todo ello mientras pasaba por el altar con el actor Ben Affleck, su amor del pasado. Una historia de amor que no terminó de la mejor manera. Pero, lejos de tomarse un respiro, lanzó al mercado un nuevo proyecto discográfico. Un disco que bautizó bajo el título de This is Me… Now y con el que demostró, nuevamente, el gran talento que alberga.

Sin embargo, Jennifer Lopez prometió un año arrollador. Por ello, y cumpliendo su palabra, la intérprete de On The Floor ha comunicado que regresa a Europa y lo hará de la mano de su nuevo tour: Up All Night Live In 2025. Un reencuentro con sus queridos fans, después de tantos años, y con el que promete cantar sus mayores hits y los temas que han dado forma a su último álbum de estudio. Pero, ¿cuáles han sido las ciudades elegidas para este acontecimiento tan esperado? ¿Se pueden adquirir ya las entradas? ¡Esto es todo lo que se sabe al respecto!

Fechas y ciudades por las que pasará el ‘Up All Night Live In 2025’ de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez regresa a España y lo hará por todo lo alto. Tal y como se ha anunciado de manera oficial, el mes de julio ha sido el elegido para contar con la presencia de la diva del pop en nuestro país. Un recorrido por la geografía española que, por ahora, cuenta ya con siete ciudades confirmadas. Y es que, la aventura comenzará el próximo día 8, del citado mes, en Pontevedra. Todo ello para concluir su viaje en las islas Canarias.

8 de julio: Pontevedra (Parque Tafisa)

Pontevedra (Parque Tafisa) 10 de julio: Cádiz (Estadio Nuevo Mirandilla)

Cádiz (Estadio Nuevo Mirandilla) 11 de julio: Málaga (Estadio Atletismo Ciudad de Málaga)

Málaga (Estadio Atletismo Ciudad de Málaga) 13 de julio: Madrid (Movistar Arena)

Madrid (Movistar Arena) 15 de julio: Barcelona (Palau Sant Jordi)

Barcelona (Palau Sant Jordi) 16 de julio: Bilbao (BEC!)

Bilbao (BEC!) 18 de julio: Santa Cruz de Tenerife (Tenerife Cook Music Fest 2025)

¿Cómo comprar las entradas?

La venta de entradas para poder acudir a los conciertos de Jennifer Lopez tiene los días contados, literalmente. Pues, aunque los conciertos se vayan a llevar a cabo en el mes de julio, ya se van a poner a la venta los tickets. Asi pues, en el caso de querer acudir al evento, recomendamos comprar siempre desde páginas webs oficiales y seguras.

Por ejemplo, en el caso de su concierto en Madrid, los asistentes podrán adquirir su entrada este 9 de abril. Una venta que se realizará directamente desde la web de Enterticket.es y Movistararena.es, a partir de las 12:00 horas. Por otro lado, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, y debido a que formará parte del cartel de un festival, las entradas estarán disponibles a través de la web cookmusicfest.es.

Los precios de los tickets variarán dependiendo de la zona elegida para ver el concierto. Pues, cuanto más cerca del escenario y del artista esté, más costoso será. Por otro lado, el coste de las entradas también cambiará en los festivales. Pues, Jennifer Lopez no será la única artista que se podrá ver en directo ese día.