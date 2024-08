Sigue el culebrón entre Jennifer López y Ben Affleck: ella se siente «humillada»

Desde hace meses se habla de la separación entre Jennifer López y Ben Affleck, un secreto a voces que estaría llevando al límite a la cantante. Mientras cada uno hace su vida y pasan el verano separados, sus representantes estarían intentando cerrar el acuerdo, algo que está siendo muy complicado.

Los divorcios de las estrellas de Hollywood siempre se han caracterizado por no ser rápidos y pacíficos, y el de la cantante y el actor parece que cumplirá esta regla. Después de volver en el año 2021 y protagonizar una de las historias más románticas que se recuerdan, luego aparecieron los contratos en los que el actor debía cumplir cuatro veces a la semana con su mujer en el terreno sexual, motivo por el que su cara de cansancio ante la prensa siempre ha sido motivo de bromas.

Sea por no cumplir con lo establecido o por otros motivos, lo cierto es que la cantante y actriz estaría buscando desde hace tiempo cerrar esta etapa y terminar con su matrimonio de forma oficial. El problema llega por parte de él, que parece negarse a ceder.

Según el medio estadounidense Page Six, alguien cercano al matrimonio ha desvelado que Jlo se siente «humillada» después de anunciar a los cuatro vientos su regreso como pareja solo tres meses después de separarse de Álex Rodríguez. Para demostrar su amor llegaron a casarse en dos ocasiones, por lo que parece le completamente ridículo que el final haya llegado tan rápido.

Fue en 2022 cuando se casaron, primero en Las Vegas y más tarde en una ceremonia celebrada en la casa de Ben. Hay que tener en cuenta que ambos han llegado a este matrimonio con hijos de relaciones anteriores, por lo que todo ha sido mucho más complicado. Jennifer es madre de los gemelos Max y Emme, nacidos en su matrimonio con Marc Anthony. Affleck, por su parte, es padre de tres hijos Violet, Fin y Samuel, fruto de su relación con Jennifer Garner.

Ben Affleck se niega a divorciarse de Jennifer López

Según este testimonio, el actor no ha querido ceder ante las peticiones de divorcio para evitar un escándalo y que ella salga peor parada de todo esta situación. Por contra, la cantante está deseando que todo termine lo antes posible y comenzar su vida de soltera de nuevo.

Otra filtración, esta vez publicada por el portal TMZ, uno de los más prestigiosos de Hollywood, ha podido hablar con otras personas, que aseguran que las negociaciones las están llevando sus representantes y no sus abogados. Esto ocurre porque la pareja ya no se habla y no parece fácil que puedan llegar a un entendimiento.

Fueron pareja en el pasado, pero tampoco funcionó

La suya parecía una historia digna de película, ya que entre 2002 y 2004 tuvieron una relación, pero decidieron separar sus caminos, aunque siempre hablaban maravillas el uno del otro. Años y varias relaciones después, sus vidas se volvieron a cruzar y se dieron otra oportunidad, consiguiendo una historia romántica que ha enamorado al mundo, pero su final parece que será una pesadilla y no una historia de amor.