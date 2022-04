La conocida actriz y modelo, Ivonne Reyes, acudió al plató de ‘Sálvame’ el pasado miércoles debido a la intensa intervención de Pepe Navarro en ‘Viva la vida’.

Tras lo acontecido, Jorge Javier Vázquez ha querido preguntar a su invitada si tiene miedo, a lo que la venezolana no dudaba a la hora de contestar: “Sí, hace tiempo, pero no voy a estar en la calle, por el mundo y en los programas con cara de miedo”

Lo cierto es que se siente muy intranquila, y más después de que el supuesto padre de su hijo: “Se haya dejado ver lo qué es y cómo es en público. Que se haya atrevido, que se haya quitado la careta me genera intranquilidad y miedo” comentaba preocupada. Por si fuera poco, la actriz dijo que sentía que la estaban siguiendo por la calle: “Vi un coche sospechoso y no es la primera vez. No se bajó nadie del coche” contaba con un rostro notablemente pálido.

Ivonne Reyes se siente perseguida y denuncia a Pepe Navarro: «Vi un coche sospechoso y no es la primera vez» https://t.co/xhaTToXeYB — Sálvame Oficial (@salvameoficial) April 20, 2022

Mientras los colaboradores del programa escuchaban atentamente las últimas palabras de Pepe Navarro, Ivonne agradecía que se hubiera producido esa llamada, en la que asegura «ha quedado retratado, todo lo que dijo lo llevo viviendo 23 años”. Seguidamente, la invitada quiso recalcar y añadir a sus palabras: “Todavía no he hablado todo. Es para contarlo todo tranquilamente, con documentos”.

Tras la intervención de su exmarido en ‘Viva la vida’, Ivonne Reyes aseguró haberle denunciado aprovechando que, según ella, estábamos ante una muestra pública de cómo sería el presentador. De igual manera, la actriz continuó detallando en profundidad el asunto del sospechoso coche. En un principio consideró que trataría de la prensa, aunque, al ver que nadie bajaba de él cuando llegaba a casa, fue lo que hizo saltar las alarmas e incluir esta información en la denuncia.

La invitada relató varios peculiares acontecimientos que ha vivido en los últimos años, los cuales terminó denunciando al expresentador. Eso sí, aunque sin éxito, debido a que no podía señalarle directamente por la falta de pruebas.