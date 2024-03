Itziar Miranda desvela en ‘La Resistencia’ el truco de su marido para tener sexo: «Tiene una gran frase»

Manu Baqueiro e Itziar Miranda son los dos actores que durante 20 años han dado vida a los míticos Marcelino y Manolita, los únicos actores -junto a José Antonio Sayagués- que se han mantenido en la serie desde su principio, cuando comenzó como Amar en tiempos revueltos. Ambos han pasado por el plató de La Resistencia solo unos minutos después del gran final de Amar es para siempre en Antena 3.

Llama la atención que los protagonistas de una de las series históricas de la cadena no fueran los invitados de El Hormiguero en la gran noche de su despedida, siendo Pablo López el que se sentó con Pablo Motos en el plató antes del último capítulo. Ha sido David Broncano el que ha podido hablar con ellos en una noche tan especial.

Si esta confesión se hace en ‘Amar es para siempre’, les renuevan una temporadilla más. #LaResistencia @MirandaItziar @ManuBaqueiro pic.twitter.com/md6IKyfYuu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 7, 2024

La actriz ha querido desvelar que, pese a que durante años ha trabajado con el mismo compañero y ha sido su mujer en la ficción durante 20 años, en realidad estaba enamorada de su hermano. En ese momento han recordado que la curiosa historia familiar de Manu y Alfonso Bassave, que son hermanos de la misma madre, pero de diferentes padres, por lo que no comparten apellidos y -caprichos de la genética- no se parecen a primera vista.

Tras contar algunas anécdotas de rodaje, el presentador ha ido directo al grano para preguntar por la cantidad de relaciones sexuales que han tenido en los últimos 30 días, algo a lo que Miranda ha pudo mucha atención. Tras recordarle cuántos puntos hay que contar con la masturbación, el petting y las relaciones completas, ha comenzado a calcular.

«Yo lo del petting y eso… y0 lo hago todo en conjunto», ha querido aclarar antes de tomarse unos segundos para concentrarse en cuántas veces y dar un número exacto. «Las está visualizando eh, es increíble. Está viendo cada momento de estos últimos 30 días. En la encimera, en la escalera…», ha bromeado Broncano ante las risas de todos.

Itziar Miranda desvela el truco sexual de su marido en La Resistencia

Antes de dar un número concreto, la invitada ha lamentado que ha mantenido menos sexo del que le gustaría por culpa de las largas jornadas de rodaje y el cansancio acumulado. Es por eso que Nacho, su marido, dice siempre la frase ‘el mañana no existe’, para intentar animar a su mujer, un truco a todos los presentes les pareció brillante.

«Pues 12 puntos tengo», ha desvelado Itziar después de reconocer que gracias a que el rodaje de la serie terminó hace algunas semanas le ha permitido subir la media de relaciones. El siguiente en dar un cantidad ha sido Manu Baqueiro, que ha comenzado reconociendo que en el últimos mes no ha estado «a mi altura».

En ese momento ha desvelado que ha aprovechado hasta el último momento para mejorar el dato. «He estado esperando mucho tiempo. Me han puesto un camerino cojonudo. Hasta que he llegado aquí, seis puntos. Ahora 6,2», ha dicho levantando las risas del público de La Resistencia.

«A mí me gusta llegar a un programa de televisión relajado», ha dicho desvelando que se había masturbado minutos antes de la entrevista con Broncano y todo su equipo.

Aquí puedes ver la entrevista completa a los dos protagonistas de Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre.