Pablo López confiesa en ‘El Hormiguero’ cuál ha sido su disco favorito

Con la de este miércoles son ya 15 la visitas que ha realizado el cantante Pablo López a El Hormiguero, siendo uno de los invitados que más veces han visitado a Pablo Motos. El artista ha acudido para hablar de la gira con la que celebra diez años de carrera musical en solitario.

El cantautor es uno de los de mayor éxito de los últimos años gracias a canciones como El patio o Tu enemigo, algunos de sus mayores hits. Pese a que logra llenar grandes estadios y pabellones, el malagueño es un enamorado de los espacios más íntimos: «Me gusta tocar en teatros y auditorios por el silencio y la oscuridad de los escenarios».

Antes de ser una estrella recorrió España como miembro de una orquesta, una etapa que le llevó a vivir alguna experiencias de lo más curiosas. «Los ayuntamientos son los camerinos de las orquestas y me dormía donde podía. Una vez, en una mesa de plenos», ha recordado.

.@PabloLopezMusic celebra sus 10 años en la música con la gira “10” #PabloLópezEH pic.twitter.com/bSk51i4Ef0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2024

En aquella época se quiso detener el presentador de El Hormiguero y le preguntó cuál era la canción que más se bailaba cuando la cantaba. «Un pasodoble nada conocido que se llama Los Mayorales, de Manolo Escobar. Era gente mayor para la que el pasodoble era el perreo de la época, se les quitaban los dolores, el reuma y todos los males con las primeras notas», ha recordado con cariño.

En ese momento el valenciano ha desvelado un dato de su invitado que solo sus más cercanos: «Tú eras muy fan de Isabel Pantoja». Lejos de ser una broma, el invitado lo ha confirmado: «Sí señor, el disco que más me gustaba era Marinero de luces, era un discazo tremendo. Tenía mi radiocasete y una cinta nada más, la de Isabel Pantoja». «Un día se estropeó el aparato, mi abuelo lo abrió para arreglarlo y yo, como era pequeño, pensé que iba a salir la cantante de ahí», ha recordado.

El negocio con el que Pablo López se arruinó después de Operación Triunfo

Con el dinero conseguido tras su paso por la academia más famosa de España en el año 2008, donde quedó en segunda posición, decidió emprender una aventura como empresario, aunque no salió como esperaba: «Monté un bar con mi hermano que se llamaba El 47 en Fuengirola, duró un año como mucho».

Se asoció con su hermano, pero las cuentas nunca llegaron a salir, por lo que tuvieron que cerrar por culpa de las pérdidas: «Lo teníamos lleno siempre, pero era una ruina absoluta, cerrábamos, pero a la vez seguíamos abiertos y perdíamos todo lo que habíamos ganado».

Su problema a la hora de quedarse dormido

Como ya contó en otra visita a El Hormiguero, Pablo López es conocido por los suyos por poder quedarse dormido en cualquier parte sin problemas, tanto que puede pasar varios días durmiendo sin dar señales de vida. De ahí que su mánager le pusiera el mote de la nutria después de que en más de una ocasión se llegase a preocupar si le había llegado a pasar algo.

Pero esta capacidad para dormir en cualquier parte le ha llevado a dormirse en algunos aviones mientras comía. «De lo cansado que voy, me he llegado a dormir con trozos de comida dentro de la boca y han venido azafatas a avisarme para que no me ahogara. Cuando duermo me lo tomo muy en serio», ha reconocido.