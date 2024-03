‘El Hormiguero’ recibe hoy a un invitado al que su mánager ha apodado ‘la nutria’

Cantante, colaborador de uno de los programas más importantes de Antena 3 y exconcursante de un talent show, son solo algunas de las cosas que se pueden decir del invitado de hoy de El Hormiguero. Es, además, gran amigo de Pablo Motos y una cara habitual del programa todas las temporadas.

Pablo López se reencuentra con Trancas y Barrancas y esta vez lo hace para hablar de su nueva gira en la celebra sus más de 10 años como artista en solitario y utilizando su nombre. Lo cierto es que antes ya estaba en el mundo de la música, pero lo hizo con proyectos que no consiguieron gran reconocimiento o como concursante de Operación Triunfo, cuando el talent se emitía en Telecinco. Quedó en segundo lugar, por lo que evitó la maldición que parece perseguir a los ganadores del programa musical desde que comenzó.

Fue en 2017 cuando su carrera subió de nivel gracias a una canción con la que la gente le une irremediablemente y que se ha convertido en todo un himno: El patio. Desde aquel momento su vida cambio y le convirtió en la megaestrella que es ahora.

Pablo López desveló su mote en El Hormiguero

Tal y como explicó, precisamente en una entrevista en El Hormiguero, su mánager le puso el mote de ‘la nutria’ por la gran cantidad de horas seguidas que puede llegar, algo que ha llegado a preocuparle pensado que le hubiera podido pasar algo malo. «Me echo a dormir un domingo por la noche u me levanto el martes. Me pasa mucho, duermo muy seguido. Cuando me pongo muy nerviosos duermo muchísimo, en vez de quitarme el sueño», explicó.

Pablo López ha publicado hasta el momento cuatro discos desde el año 2013, momento en el que regresó a la música tras su paso por Operación Triunfo en 2008. Once historias y un piano, El mundo y los amantes inocentes; Camino, fuego y libertad y Unikorno, once millones de versos después de ti son los trabajos con los que se ha consolidado como uno de los cantantes más importantes del momento. Además, ha trabajado para grandes artistas como Raphael como compositor.

Sólo quería dormir para ver si soñando y soñando podía confirmar que había pasado de verdad… gracias Andalucía. pic.twitter.com/NvY7f7gie6 — Pablo López (@PabloLopezMusic) March 1, 2024

En la televisión, aparte de su paso por la academia más famosa de España, se ha convertido en un imprescindible de La Voz. Junto a Antonio Orozco ha conseguido formar el dúo que mejor funciona entre los coaches del talent show, siendo su presencia garantía de éxito.

El último reconocimiento de su carrera para el malagueño ha sido la Medalla de Andalucía, un galardón que recibió hace solo unos días en una ceremonia celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En el mismo lugar fue el encargado de interpretar el himno de Andalucía, uno de los momentos que seguro no olvidará en toda su carrera y en su vida.