Pablo Motos desvela cómo convencieron a Victoria Federica y a Genoveva Casanova para fichar por ‘El Desafío’

El Desafío se ha convertido en uno de los programas líderes de Antena 3, de eso no cabe duda. Desde que comenzó su andadura por la parrilla televisiva, cada vez son más los espectadores que siguen de cerca los complejos retos y pruebas que tienen que llevar a cabo las celebridades. Por ello, y con la quinta edición a la vuelta de la esquina, Pablo Motos ha roto su silencio.

Los fichajes estrellas de la nueva temporada del programa han copado los principales titulares de los medios de comunicación, pues sus nombres no han dejado indiferente a nadie. De hecho, nombres como Genoveva Casanova y Victoria de Marichalar han sido de los más comentados.

El presentador de El Hormiguero se ha quejado de la gran cantidad de paparazzis que han asediado las afueras de las instalaciones de Atresmedia. Por ello, le ha preguntado a Jorge Salvador cómo ha llevado a cabo fichajes tan espectaculares. «Lo de Genoveva es de hace casi un año», dejaba caer el productor.

«La verdad es que ya estuvimos hablando la temporada anterior con ella y, cuando acabamos de grabar, cerramos su participación. Hace una semana que ya está entrenando con nosotros. Es bestial. Viene siempre con una sonrisa al plato que da gusto verla. Y hoy hemos hecho un ensayo y todos los que estábamos allí estábamos sufriendo por lo difícil que es la prueba. Y ella, sin perder la sonrisa en ningún momento», reveló.

Nuria Roca, que se encontraba presente en el plató, le preguntó cómo lograron guardar un secreto tan grande. «Es que no se lo hemos dicho ni al propio equipo. Solo había dos personas que sabían que estaba Genoveva. La llamábamos Miss X. Teníamos las pruebas asignadas y el equipo nos odiaba profundamente porque no sabían quién era esa persona. Y no se lo dijimos hasta el martes», confesó.

Juan del Val en El Hormiguero: «¿Os ha costado mucho trabajo conseguirlas?»

Juan del Val, colaborador del programa de Pablo Motos, hizo la pregunta del millón y le preguntó si económicamente había sido costoso traer a Victoria Federica y a Genoveva Casanova. «No, he de decir que no. Y he de decir que Victoria lleva un mes entrenando. Haciendo pruebas también espectaculares. Lleva un mes pidiéndome hacer pruebas que ella ha visto en el programa y nosotros no pensábamos dárselas porque alguna es arriesgada», afirmaba.

El productor ha explicado que la joven ha conquistado a todo el equipo de El Desafío y se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos. «En el mes que lleva entrenando, ha enamorado a todo el equipo. Están enamorados de ella y de la actitud que tiene», aseguró sobre Victoria Federica.

Respecto a Genoveva Casanova, fue claro. «Digamos que también llevamos casi un año con esto porque el año pasado estuvo a punto de participar, pero no salió en el último momento», revelaba. Unas declaraciones contundentes y concisas con las que manifestó que la quinta edición promete llegar pisando fuerte. «Será una gran edición», zanjó Pablo Motos.