Marina García se ha sincerado. La ex participante de La isla de las tentaciones ha explicado a sus redes sociales que ha tenido que ser sometida a una intervención médica en el ojo, una microcirugía, por cuestiones relacionadas con su salud. Sin embargo, la recuperación de su rostro no está siendo como esperaba, algo que la tiene muy preocupada.

La joven ha explicado que tiene la cara «completamente deforme» y que, por mucho que pasen los días, la inflamación no cesa. «Me he levantado con la cara doblemente inflamada. Tengo el ojo enterrado. Se supone que cuando la inflamación llega a la nariz y a la boca, se va, pero llevo tres días y se me está haciendo eterno», explicó al respecto.

«Me agobia mucho, no pensaba que se alargaría tanto. Tengo la cara totalmente deformada», señaló. Ante esta inesperada situación, y tal y como ha explicado Marina, tan solo queda esperar la evolución del rostro con el paso de los días. Una espera que se le está comenzando a hacer muy larga.

La ex participante de La isla de las tentaciones ha sabido labrar, poco a poco y con el paso del tiempo, su futuro profesional. Con más de 760.000 seguidores en redes sociales, la influencer ha dejado claro que «no vive del cuento». De hecho, a sus 25 años, cuenta con su propia clínica de estética.

«Estoy asegurando mi futuro emprendiendo. Tengo una clínica (de estética) y, si Dios quiere, otra en camino. Además, soy creadora de contenido en redes sociales. Contenido que, por lo que veo, tú consumes», declaró. Lejos de que todo quede ahí, se pronunció ante las duras críticas recibidas: «Yo chollo tengo poco, lo que tengo es esfuerzo».

