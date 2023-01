Marina García (‘La isla de las tentaciones’) muestra cómo era su pecho antes de operarse

Todo el mundo en la vida ha tomado alguna decisión de la que se ha arrepentido con el paso del tiempo. Este es el caso de Marina García, concursante de La isla de las tentaciones 3, que ha mirado al pasado y ha reflexionado sobre su aumento de pecho.

La influencer ha confesado por Instagram que está pensando pasar por quirófano para reducirse una o dos tallas. No es la primera vez que pasa por una operación por un motivo parecido. Hace tiempo ya se sometió a una cirugía para quitarse los retoques estéticos de su rostro que se había hecho tras su paso por el reality de Telecinco. En ese momento, señaló que quería mirarse en el espejo y ver una imagen suya más natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marina García (@mgarciarod)

La chica ha compartido una imagen de un viaje que hizo a la República Dominicana en verano en la que aparece en bikini. “Me operé con 20 años, ahora estoy más delgada y se me ve una cantidad desproporcionada”, comentaba en relación a la foto. “Aparte de que se me han caído y separado mucho, se me marca el borde de la prótesis en la piel”, ha apuntado además.

En todo momento Marina García ha dejado claro que la decisión que tome será tomada bajo la supervisión de un profesional. Tal y como ha reflejado en sus palabras, la sevillana busca un resultado que sea acorde a su cuerpo.

A continuación, ha compartido una foto antigua en bikini mostrando como era su pecho antes del aumento. “Volvería a él con los ojos cerrados”, confiesa la influencer. “Casi nada no. No tenía nada. Pero a día de hoy seguro que tendría un poco más, lo justo y necesario”, ha afirmado la chica. Con esto deja entrever que quizá a los 20 años se dejó llevar y que en realidad no necesitaba verdaderamente el aumento de pecho.