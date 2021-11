Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’, en el que hubo una ausencia muy sonada. Entre todos los colaboradores del programa no se encontraba Marina García, y ahora la joven sevillana ha querido explicarse.

La semana pasada, Marina acudió al plató y aclaró lo que había ocurrido entre Alejandro Nieto, uno de los concursantes de esta edición de ‘La isla de las tentaciones’ y ella. Lo que los espectadores no sabían era que sería su última aparición en televisión.

Así lo ha comunicado la propia ex concursante a través de su cuenta de Instagram. Marina ha emitido un comunicado en el que además, explica su decisión de abandonar no solo la televisión, sino también su canal de Mtmad. Una decisión que ha tomado a conciencia, para centrarse en sus nuevos proyectos y por su propio bienestar personal.

«He dejado a un lado la televisión y también mi canal en MTMAD, que para mí van juntos, por decisión propia», comienza el texto que Marina ha compartido en su cuenta de Instagram.

Tal y como ella misma ha explicado, su paso por ‘La isla de las tentaciones’ le ha pasado factura. «He estado muchos meses en depresión, sin apenas salir de casa (…) desde que empecé, siempre pensé que llevaría todo genial, pero no ha sido así (…) a día de hoy, puedo decir que he recuperado lo que un día perdí».

Por ello, Marina García ha tomado la decisión de apartarse del mundo de la televisión. No obstante, seguirá sacándole el máximo partido a las redes sociales, un trabajo que como ella misma afirma, le “apasiona”.

«Tengo ganas de vivir apartada de todo esto. Necesito tiempo, mi salud va antes del dinero, la fama y la televisión. Las redes me apasionan, para mí es una vía de expresión, de mostrar mi vida y compartirla con ustedes. De aquí no me voy, tengo mucho que enseñarles», concluye el comunicado que ha compartido en su cuenta de Instagram.