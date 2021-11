Telecinco emitía la noche del 3 de noviembre la última entrega de ‘La última tentación’. En la hoguera se volvieron a ver las caras las cinco parejas para tomar la decisión de si volver juntos a España o, por el contrario, dejar su relación enterrada en República Dominicana y volver solos. Tres fueron las parejas que optaron por continuar con su relación: la formada por Mayka Rivera y Alejandro Bernardos, Lester Duque y Patricia Pérez y, cómo no, Jesús Sánchez y Marina García.

Estos dos últimos fueron los encargados de ofrecer al público una de las hogueras más emotivas vistas en todas las finales del programa. La pareja andaluza entraba a ‘La última tentación’ con el propósito de arreglar lo que un día se rompió en ‘La isla de las tentaciones 3’ tras la infidelidad de ella con Isaac Torres. La sevillana quería que el que un día fue su pareja recuperase la confianza que antes tenía en ella.

No ha empezado la hoguera y ya estoy llorando 🥲 🔵 #LaÚltimaTentación8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/49a5uoPn6z — La Última Tentación (@islatentaciones) November 3, 2021

No obstante, nada más llegar Jesús a la hoguera se fundieron en un abrazo que demostraba que los problemas del pasado estaban superándose y Marina no pudo contener las lágrimas ante la emoción. La hoguera comenzó con imágenes de su paso por el programa donde la concursante pudo ver como Lucía e Isaac admitían que su relación dio comienzo cuando este aún estaba con ella.

Sandra, quien ya afirmó durante ‘El debate de las tentaciones’ que era la hoguera que más ganas tenía de ver, les preguntó que veían ahora el uno del otro. Es entonces cuando Marina respondió: «Le quiero. Ha cambiado físicamente, personalmente… es otro. Y por eso tengo otra vez esta ilusión». Jesús, por el contrario, confesó que ahora sí estaba viendo a la chica de la que se enamoró. El sevillano contó que había estado con varias chicas desde su ruptura, pero que ninguna consiguió llenarle como lo hacía la que fue su novia.

Jesús: «Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera, como quiera y donde quiera y si yo soy feliz a su lado, ¿por qué no voy a esta con ella? No importa el sexo, no importa la edad, no importa la raza…» 👏👏👏 🔵 #LaÚltimaTentación8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/gM6lLGCJ0z — La Última Tentación (@islatentaciones) November 3, 2021

«Marina es la persona que quiero y me da igual lo que diga la gente. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera y si soy feliz a su lado, ¿por qué no voy a estar con ella? Quiero que seas la persona con la que me levante todos los días. Quiero besarte todos los días», fueron las palabras con las que el andaluz acabó su declaración de amor.

Ambos se mostraron arrepentidos del daño que se habían hecho mutuamente. ¡Pero la emoción no acababa aquí! Sandra le preguntó a Jesús si Marina era el amor de su vida y el rompió a llorar seguidamente afirmando que sí. Ella confesó que había sido el único amor de su vida y ante la pregunta de cómo abandonaban la isla, a diferencia de su anterior hoguera, ambos respondieron que juntos, por lo que solo nos queda celebrar que el amor vuelva a triunfar. ¡Les deseamos lo mejor!