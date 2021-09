El pasado miércoles 29 de septiembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘La última tentación’. Dos de los grandes protagonistas fueron, sin lugar a dudas, Jesús Sánchez y Marina García. La pareja formó parte de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’, donde la sevillana fue infiel a su pareja con Isaac Torres.

A pesar de todo, este verano, los dos han querido darse una nueva oportunidad. Marina y Jesús se han visto las caras en el círculo de fuego de ‘La última tentación’. La primera en hablar fue ella: “La vida nos ha vuelto a traer aquí y te quiero pedir perdón”. Por si fuera poco, añadió: “Él me quiere por encima de todo. Últimamente me he acordado mucho de lo que tenía antes”.

Marina, a Jesús: «Quería pedirte perdón, otra vez»

Jesús: «Creo que el perdón lo da el camino y los actos» 🔵 #LaÚltimaTentación3 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Lp5Rjvq973 — La Última Tentación (@islatentaciones) September 29, 2021

De esta manera, la sevillana dejaba claro que “no creo en las segundas oportunidades, pero sí en nosotros”. Él reconoció que no se esperaba esas bonitas palabras por parte de la joven: “No sé de dónde has sacado esa ilusión, hacía mucho que no la tenías”. Además, aseguró que “estás volviendo a ser tú, la Marina que yo conocía, y estamos puliendo nuestros fallos, que eran muchos”.

Jesús, por si fuera poco, se quedó sorprendido al ver cómo Marina hablaba de él como su novio. Él tiene claro que todavía no se atreve a usar ese término tan concreto. Ella no tardó en reconocer que “no es que esté enamorada, pero estoy ilusionada y volviendo a sentir las cosas que me faltaban al principio. Hasta que no te he perdido no he sabido valorarte”.

Desde un primer momento, el sevillano reconoció que lo que más le había dolido de la joven es la manera en la que habló de él. “No me supiste dar mi lugar y quiero que me lo des. Lo que más me dolió fue que me echaste por tierra. Ya no me valen las palabras, quiero actos”, aseguró. La influencer no tardó en pedirle disculpas por eso.

Es entonces cuando Jesús, de un momento a otro, se emocionó. Entre otras cuestiones reconoció que había “aprendido a perdonar y a vivir sin rencor”. Marina quiso darle una nueva oportunidad en ‘La última tentación’, por lo que se fueron juntos. Él no tardó en bromear: “¿Me la habéis cambiado en el viaje, Sandra? No la reconozco. Nunca ha sido tan cariñosa conmigo. Siempre era yo el que más daba. No me esperaba verla tan segura de nosotros”. ¡Qué bonito!