‘La isla de las tentaciones’: una ex participante confiesa cómo engañó al equipo

La isla de las tentaciones se ha convertido, sin lugar a duda, en una de las apuestas audiovisuales más acertadas de Mediaset España. Durante los últimos años, han sido varias las parejas que han decidido poner a prueba su relación sentimental en República Dominicana. Pero, ver a tu pareja cruzando los límites con otra persona y siendo infiel no es plato de buen gusto para nadie. Una situación que Melyssa Pinto vivió en primera persona hace cinco años, momento en el que participó en el reality con Tom Brusse. Pues, como es bien sabido por los seguidores del formato, la pareja no terminó nada bien.

Uno de los momentos más recordados de la edición fue cuando Melyssa Pinto se las ingenió para ir a la villa de los chicos y enfrentar a Tom Brusse. Un encuentro completamente inesperado que pilló por sorpresa, incluso, a la organización del formato. «Eres un desgraciado. Te dije que no te aguantaba ni una. ¡La relación se ha terminado! ¿Lo has entendido? Cuando tu padre vea esto, tu abuela vea esto y mi padre… Tú en mi casa no vuelves a entrar después de lo que has hecho», le dijo la joven a su pareja de entonces. Un mítico cara a cara que sigue siendo recordado por los espectadores.

Ahora, años después, la influencer ha acudido al pódcast La influencia y se ha sincerado. De esta manera, y lejos de quedarse callada, Pinto ha revelado cómo logró llegar a la villa de los chicos aquella noche. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie.

«No sabía cómo llegar. Había dos opciones: derecha o izquierda. Me fui por la derecha y llegué a un punto donde había un guardia, de estos que abren la barrera para salir de la urbanización. En ese punto era o el guardia o a la izquierda. Me fui a la izquierda, y fui tirando, tirando, tirado, hasta que vi mucha luz», comenzó explicando.

Asimismo, la influencer ha reconocido que lo que hizo no estaba permitido en el programa. Pero, su necesidad de enfrentar a Tom Brusse era tan grande que no le importaron las consecuencias que podría haber tenido. «Cuando llegué allí había dos dominicanos, fuera de la puerta, y formaban parte del equipo, pero ellos no conocen mi cara», confesó.

Melyssa Pinto sobre su paso por la villa de los chicos: «Me fui de allí sin que nadie se diera cuenta»

Lejos de tener miedo a que la pillasen, la influencer confesó que siguió adelante. «Yo hice ver que era una persona de producción. Les dije: ‘Chicos, soy de producción, paso a ver a los chicos’», añade. «Imagínate, yo iba corriendo, en plan enferma, loca de los nervios, y en ese momento, me tranquilicé y dije: ‘Soy del equipo, paso para dentro’. Y cuando entré, pues ya la lie. Lo que todo el mundo vio», señaló.

Además, Melyssa Pinto ha confesado que, cuando llegó a la villa de La isla de las tentaciones, ni se acordaba de las cámaras. De hecho, pensaba que no había ninguna en ese momento. «En teoría las cámaras no estaban. Por suerte para la audiencia, no para mí, solo había una cámara fija que lo grabó, sino eso no lo hubiera visto nadie. Me fui de allí sin que nadie se diera cuenta», concluye.