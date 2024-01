‘La isla de las tentaciones 7’: Marieta sorprende a sus seguidores al confesar su nombre real

La isla de las tentaciones 7 comenzó hace tan solo unas semanas, pero no cabe duda de que nos está dejando grandes momentazos. De hecho, y gracias a esta nueva edición, los espectadores de Telecinco han tenido la oportunidad de conocer a personas como Marieta, una de las participantes.

La joven de 23 años se ha ganado el corazón de público desde el primer momento, llegando a convertirse en toda una influencer en redes sociales. Debido a ello, y aprovechando su popularidad en las plataformas virtuales, subió un video a su cuenta de TikTok donde ha sorprendido a todos al revelar que Marieta no es su verdadero nombre.

La hoguera de las chicas está calentita y llena de imágenes subidas de tono 💥

«Realmente en mi DNI no pone Marieta, pone María del Carmen, que es como se llaman mi madre y mis dos abuelas. Las cuatro nos llamamos Carmen, lo que pasa es que mi madre y yo tenemos el María delante», explicó la joven. Lejos de dejarlo ahí, la participante de La isla de las tentaciones 7 quiso explicar el por qué se llama Marieta públicamente.

Ante ello, la influencer señaló que a su madre «siempre le han dicho María» y a ella Marieta. Al parecer, para poder distinguirlas en el negocio familiar optaron por llamarla de otra manera. «Pero en mi casa, mis padres, mis mejores amigos y mis hermanos me llaman María», afirmó.

Debido a ello, este fue el nombre que la influencer de Elche eligió también para participar en el programa de Telecinco y por el que es conocida en redes sociales. Pues, en plataformas como Instagram acumula, hasta fecha, casi 80.ooo seguidores.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios de sus seguidores no han tardado en inundar la publicación. Nadie se esperaba que la participante se hubiese presentado por un apodo y no por un nombre real, por lo que su historia despertó la curiosidad de todos.

«Esta chica es muy mona, tiene que ser un amor de persona», «Parece que está haciendo una presentación de Power Point, me encanta» o «Te faltó que te gustan los tractores», son algunos de los comentarios que se pueden leer en su cuenta de TikTok.

Cabe señalar que este último usuario hizo referencia al tentador con el que la joven hizo saltar la luz roja. Pues, fue la primera en poner a prueba su relación sentimental de la peor manera posible y acabó teniendo un apasionado beso con Sergio Aguilera en el jacuzzi de Villa Montaña.