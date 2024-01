‘La isla de las tentaciones 7’: la reacción de Álex tras ver imágenes de la infidelidad de Marieta

A tan solo tres programas de La isla de las tentaciones 7 ya tuvo lugar la primera infidelidad de la edición. Fue Marieta la primera participante en caer en la tentación con Sergio, su tentador favorito en apenas la segunda noche de la joven en villa montaña. Álex y Marieta entraron en el programa sustituyendo a una de las dos parejas que abandonaron la isla en los primeros episodios del programa.

Ahora, Álex ha descubierto la infidelidad de su novio en el episodio de la noche del pasado 24 de enero. El joven se ha sentido desolado al ver las imágenes de su pareja en la hoguera. Cuando comenzaban los vídeos de la joven, cuando aún no había caído en la tentación, el alicantino se quedaba a cuadros: «Le está tentando ella a él. No se han besado, de momento, porque ella no ha querido. Estoy flipando».

El joven sintió una gran decepción al ver la actitud de su novia con el tentador: «¡Ya sé por qué quería venir aquí! He cambiado toda mi vida por ella». Desbordado por los sentimientos, Álex rompió a llorar. «A esa tía yo no la conozco, no sé quién es. Puedo entender que esté molesta por las imágenes que ha visto de mí pero que le diga me estás enamorando… Me hubiera quedado en mi casa sin darme cuenta de cómo es. Pero con ella. Vaya tela».

A medida que avanzaban las imágenes, el joven no podía creer lo que estaba viendo. Cuando llegó el beso de su pareja con Sergio en el jacuzzi, estalló. Sus compañeros arroparon al joven con su apoyo al verle destrozado por la infidelidad de su novia, algo que le pilló completamente por sorpresa. En el avance del próximo programa, parece que la situación de Marieta y Sergio sigue en su línea y dará mucho de qué hablar.

¿Caerá ahora Álex en la tentación Gabriela?

Después de siete ediciones, no es ningún secreto que muchos son los que deciden actuar por despecho. Álex ha tenido una fortísima conexión con Gabriela, y eso es algo evidente. Es más, los dos hicieron sonar la alarma en Villa Montaña tras haber estado juntos, en la cama, aunque sin sexo.

En todo momento, a pesar de la atracción que sentía por Gabriela, Álex se ha mantenido fiel a Marieta. Al fin y al cabo, nada le hacía presagiar que precisamente ella había caído en la tentación con Sergio al fundirse en un apasionado beso en el jacuzzi.

Tras la emisión de esta nueva entrega de La isla de las tentaciones 7, pudimos ver un avance de lo que nos esperaría la semana que viene. De esta forma, se ha resuelto la duda de si Álex va a caer o no en la tentación con Gabriela. Ya que sí, lo hará, y se besarán junto a la piscina. La alarma roja saltará y Marieta no tendrá dudas: Álex ha actuado por despecho. ¿Cómo será su reacción al ver las imágenes de su todavía novio con Gabriela? ¡Ya queda menos para descubrirlo!