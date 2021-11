En la última entrega hasta la fecha de ‘Lazos de sangre’ los protagonistas indiscutibles fueron nada más y nada menos que Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones. Es decir, Los del Río. El programa de La 1 de Televisión Española realizó un repaso por su trayectoria profesional, pero también por la personal. Entre otras cuestiones, también trataron la relación que han tenido con otros artistas como es el caso de Isabel Pantoja.

Los sevillanos, que obtuvieron la fama a nivel mundial gracias a la canción ‘Macarena’, han cumplido 60 años en la industria musical. De ahí que el programa presentado por Boris Izaguirre quisiera hacerles un pequeño homenaje con este especial en ‘Lazos de sangre’. En esta entrega, los dos aseguraron que tienen muchísimo cariño a la madre de Kiko Rivera ya que siempre les ha tratado a las mil maravillas.

A pesar de todo, Los del Río reconocieron que hubo un instante concreto en que la artista no les recibió. Todo tiene su explicación, y es que fue cuando Isabel Pantoja cumplía condena en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra. Aunque los sevillanos trataron de hacerle una visita, lo cierto es que la cantante no quiso recibirles. Al fin y al cabo no estaba pasando por el mejor momento de su vida y no quería que nadie la visitara.

Rafael Ruiz, sobre Isabel Pantoja: «A Isabel la hemos querido mucho siempre y la vamos a seguir queriendo porque es un encanto y con nosotros se ha portado bien siempre».

Los del Río tuvieron contacto con la directora del centro penitenciario, quien les hizo saber que la tonadillera se negaba a ver a sus amigos en ese lugar. Aunque lamentaron no haber tenido la posibilidad de mostrarle su afecto en este duro momento, lo cierto es que entendían a la perfección su decisión.

No solamente conocimos este dato, sino también otros tantos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta es que este ‘Lazos de sangre’ fue uno de los más sorprendentes que se recuerdan hasta la fecha. De hecho, en el plató contaron con la presencia de numerosos rostros conocidos como son Charo Reina, Carmen Tello, César Cadaval, Curro Romero, Paloma García-Pelayo o, incluso, el cantante Manu Tenorio.