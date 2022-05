El sábado se vivió un momento histórico en Telecinco. La cadena emitió una nueva entrega de ‘Sábado Deluxe’, donde se produjo el reencuentro entre Isa Pantoja y María del Monte, después de más de diez años sin verse. Ambas habían manifestado anteriormente su interés por recuperar la relación, pero nunca habían dado el paso.

A pesar de que el cariño se había mantenido intacto durante todos estos años, en la actualidad eran «como dos desconocidas», lamentó la hija de Isabel Pantoja. María del Monte, comentó que el día que se separó de Isa Pantoja fue «un día más», sin embargo, los días que vinieron después «no tanto».

Mientras versión de Isa Pantoja era muy diferente: «Un día, mi madre me montó en un tren con ella y María no se montó, se despidió de mí y yo no entendía por qué no venía», explicó la joven.

María del Monte a Isa Pantoja: «Sabes que eres muy importante para mí y me gusta cómo estás haciendo las cosas». #IsaQueen #MonteDeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) May 21, 2022

En cuanto se vieron en el plató de ‘Sábado Deluxe’, ambas se fundieron en un emotivo abrazo e Isa Pantoja no pudo evitar romper a llorar. María del Monte, al ver como la joven no podía articular palabra, le dijo que no hacía falta que hablasen nada en ese momento, y que prefería que hablasen en privado.

«Sabes como yo soy, y aquí no. Hemos hablado varias veces. Sabes lo importante que eres para mí, este no es el sitio, no es el lugar», le dijo la cantante. «Me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas, nos vemos, pero no aquí», añadió María del Monte, antes de que Isa Pantoja se despidiera.

Colaboradores del programa como María Patiño y Lydia Lozano también se emocionaron ante ese momento: «Nosotras hemos vivido la relación que había entre ellas, cómo María quería a esa niña y es muy triste todo lo que ha pasado y no se puede contar», comentaron.

Isa Pantoja no tiene interés en conocer a su madre biológica

Antes de reencontrarse con María del Monte, Isa Pantoja concedió una entrevista en el mismo plató, donde reveló detalles de su infancia, como el momento en el que se enteró de que había sido adoptada. «Me enteré de que era adoptada porque mis amigos del colegio me lo dijeron», explicó, lamentándose de no haberse enterado a través de su madre.

Por otro lado, también dejó claro su nulo interés en reencontrarse con su madre biológica: «Mi madre me llamó preocupada desde la cárcel cuando se enteró de que mi madre biológica había concedido una entrevista. No he hablado mucho en profundidad sobre este tema con mi madre. Pienso que no debo hacerlo porque es mi madre, siento que la estoy traicionando si le voy a conocer», reveló sobre

Y añadió: «No quise saber nada de ella porque si realmente me quieres encontrar tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme. Mi madre lo que me dijo fue que si ella hubiera venido a Madrid y hubiera dicho ‘quiero hablar con mi hija’, ella no le hubiera dicho a esa mujer que no. Le hubiera dicho: ‘Gracias por la hija que tengo’. El problema fue cómo lo hizo», señaló, asegurando que no quiere herir a Isabel Pantoja y que esa es una de las razones por las que no se reúne con su madre biológica.