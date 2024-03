La curiosa anécdota de Isa Pantoja en la universidad: «Cuando explicaron el blanqueo de capitales…»

Ser hijo de famoso no es nada fácil, pero especialmente complicado es si tu madre se llama Isabel Pantoja. Mientras Kiko Rivera sigue buscando su hueco en la música, Isa Pantoja lo hace como estudiante de Derecho, aunque se ha encontrado más de un problema por culpa de ser hija de la tonadillera, algo que ha desvelado en su paso por el programa Vamos a ver, de Telecinco.

Como es habitual, ha pasado por su colaboración semanal por el programa de Joaquín Prat para hablar de la actualidad del mundo rosa, de Supervivientes y, como no puede ser de otra manera, de su familia. En los últimos días el foco de la actualidad está puesto en Julián Muñoz, que ha recibido el alta hospitalaria tras estar en estado grave.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam)

Del ex alcalde de Marbella siempre ha tenido un buen recuerdo, ya que en varias entrevistas ha confesado que se portó como un padre con ella, por eso sigue teniéndole cariño pese a todo lo ocurrido. Más allá de las detenciones y de que su propia madre terminase en la cárcel por el caso Malaya, Isa le ha deseado una pronta recuperación.

La entrada de su madre en prisión no fue nada fácil, pese a que es algo de lo que ella habla con cierta normalidad y ya empieza a ser un capítulo pasado -no tanto para la cantante, que demostró en Supervivientes que vive con ciertas fobias desde que pasó por la cárcel-. En ese momento ha comentado que no le «hace gracia» hablar de ese asunto, aunque se trata de un episodio más de su vida.

Pese a esa aparente normalidad, lo cierto es que ha vivido momentos difíciles de llevar, como el que le ocurrió en la universidad. «Cuando explicaron el blanqueo de capitales, aunque el profesor no dio el nombre de mi madre, todo el mundo se giró y me miró», ha confesado ante la incredulidad de Joaquín Prat.

Hay que recordar que Isa Pantoja estudia Derecho y que su sueño es el de convertirse en abogada en un futuro, una profesión con la que espera poder dejar aparcados los platós de televisión y las exclusivas. En su clase no pasa desapercibida, pero en ningún momento esperaba vivir estos momentos tan incómodos.

Isa Pantoja desvela el detalle que Julián Muñoz tuvo con ella

Isa Pantoja visitó a Julián Muñoz en la cárcel #LazosPantoja pic.twitter.com/PCGgURiba3 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 25, 2019

Cuando la pareja que formaban el político e Isabel Pantoja se rompió, Isa continuó visitando a espaldas de su madre a Julián, eso demuestra que la conexión entre ellos era enorme. Pero no acaba ahí, ya que Muñoz fue como un padre para ella durante el tiempo que convivieron juntos, tanto que que llegó a ofrecerse para adoptarla legalmente y que pudiese utilizar su apellido, algo que finalmente no ha pasado.

Años después, el ex político ha conseguido reconducir la relación con sus hijas -a las que abandonó por su relación con la cantante- y que ahora cuidan de él en sus peores momentos. En el otro lado está Isabel, que vive alejada de los suyos y refugiada en Cantora con su hermano Agustín desde que su madre muriese.