El pasado miércoles, la revista ‘Lecturas’ publicó una de las entrevistas más polémicas que jamás ha realizado Kiko Rivera. Unas declaraciones con las que, entre otras cuestiones, se ha abierto aún más la brecha que existe entre los hijos de Isabel Pantoja. Por ese mismo motivo, ‘El programa de Ana Rosa’ no dudó en conectar por videollamada con Isa Pantoja para saber, sobre todo, cómo se encuentra.

Debemos recordar que Kiko Rivera confesó en ‘Lecturas’ que había pegado a su hermana en una ocasión: cuando ésta presuntamente intentó quitarse la vida. Joaquín Prat, tirando de profesionalidad, no ha querido preguntar a su compañera por este suceso. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ ha confirmado que lleva muchos meses sin tener contacto con su hermano. En ese momento, lejos de que se disculpase, “se reiteraba en sus palabras”.

Joaquín Prat insistió, ya que quería saber qué ocurriría si Kiko Rivera se pusiera en contacto con su hermana para pedirle disculpas: “Ahora pienso en por qué podría llamarme y me hubiera valido ayer pero hoy, después de todo lo que ha pasado, siente que ni siquiera se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal”.

Isa Pantoja, rota tras las duras palabras de Kiko Rivera: «Es increíble cómo la gente puede empatizar más conmigo que mi propia familia» #AR3F https://t.co/uh8wiZiwP1 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) February 3, 2022

La prima de Anabel Pantoja, que estaba visiblemente afectada por la situación, ha reconocido que “ha sido cuando le han cerrado las puertas de ‘Secret Story’ cuando él no ha tenido más remedio que pensar un poco en lo que había hecho”. Además, deja claro que no sabe “hasta qué punto serían sinceras sus disculpas”.

Isa Pantoja no tiene ni la más remota idea de por qué ha hecho públicos estos sucesos, aunque cree que “decir esa barbaridad” era para hacerle daño. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Leyendo la revista, no me creía que esas hubieran sido palabras de él porque, además, las dicen con un odio increíble. Siempre le he visto con rabia cuando ha hablado de mí, pero jamás con el odio con el que le vi ayer”.

La colaboradora continuó sincerándose con sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’: “Aparte de no quererme y de considerarse superior a mí, que lo he visto siempre en otras entrevistas, el odio tan tremendo que me hace sentir… porque es increíble todo lo que me dice”. Haciendo balance, reconoce que “no sé por qué lo hace, pero sí sé lo que a mí me ha causado. No es enfado ni rabia, es daño y dolor. El día que pasé ayer fue horroroso”. Para sentenciar, la joven señaló que “es increíble cómo la gente puede empatizar más conmigo que mi propia familia o, en este caso, mi hermano”. Parece que esta relación está más rota que nunca.