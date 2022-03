La docuserie sobre Isabel Pantoja que se emite actualmente en Telecinco está dando mucho que hablar. Este martes, tras la emisión del nuevo episodio de ‘Sin perdón’, Isa Pantoja ha dado su opinión sobre lo sucedido en el programa ‘Ya son las ocho’.

Isa Pantoja no se ha andado con rodeos y tras ser preguntada por Sonsoles Ónega sobre que opinaba sobre este nuevo proyecto, fue muy clara. La joven expresó que se alegra de que por fin se de voz la otra versión, es decir, la versión de su madre.

«He visto la parte en la que la analizan psicológicamente y explican cómo ha llegado hasta este momento, que puede ser una depresión. Esa parte me gustó. Por una parte, me alegro mucho de que se de este punto de vista, que evolucionemos», expresó la hija de Isabel Pantoja sobre la docuserie de su madre.

Isa Pantoja: «No me pongo al nivel de mi hermano» #YaSonLasOcho29M https://t.co/kuwmXWM7MH — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) March 29, 2022

«Antes la gente se reía y le daba la razón a la prensa. Ahora la gente también lo ve desde otro punto de vista. Está bien que se vean las dos partes», contó la colaboradora durante su intervención en el programa ‘Ya son las ocho’ este martes.

Por otro lado, Isa Pantoja volvió a lanzar un dardo envenenado a su hermano. «Cada uno es responsable de la imagen que tiene, pero creo que, aunque mi madre haya cometido errores porque no es perfecta, ese machaque la ha podido hundir más. No me pongo al nivel de mi hermano, pero también tengo mi parte de culpa. No estamos bien ninguno en mi familia, por muchas cosas que han pasado», aseguró la hija de Isabel Pantoja.