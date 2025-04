No es ningún secreto que El Diario de Jorge, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito está cosechando en Telecinco y, por ende, más está dando de qué hablar. En una de las nuevas entregas, los espectadores del programa presentado por Jorge Javier Vázquez fueron testigos de un instante verdaderamente inesperado, que logró poner en jaque a todo el equipo. Es el caso de Samara y sus hermanos, que hicieron posible que los sorprendidos fuesen, precisamente, los trabajadores de El Diario de Jorge. Todo comenzó cuando se dio a conocer el testimonio de los invitados, considerado como uno de los más destacados de la tarde. Tanto es así que, durante toda la entrega, el propio Jorge Javier Vázquez, en el paso de testigo de los compañeros de TardeAR, no dudó en hablar de este asunto, a modo de cebo.

Se trataba de una joven que acudía a televisión con la firme intención de conocer, personalmente, a sus cuatro hermanos por parte de padre. Y todo porque la abandonaron cuando era tan solo una niña. A priori, todo se estaba desarrollando con total normalidad. Es por eso que, tras esa primera toma de contacto con Samara, Jorge Javier Vázquez decidió citar al resto de invitados que, en principio, no tenían ni la más mínima idea de por qué estaban en El Diario de Jorge. Como no podía ser de otra manera, y tal y como suele hacer, Jorge Javier Vázquez intentó despistarles para que sus nervios aumentaran, pero todo se quebró cuando les enseñó unos mensajes de texto en los que una persona anónima confesaba que era su hermana y, presuntamente, «no querían saber nada». En un principio, reconocieron que no tenían ni idea de quién se trataba y dudaron que pudiera ser su hermana.

Lejos de que todo quede ahí, los invitados confirmaron que jamás se lo contaron a su padre, pero estaban dispuestos a recibir a Samara en el plató de El Diario de Jorge. Fue ahí donde ocurrió un gesto que hizo sospechar al presentador, y todo por el inesperado e intenso sentimiento que mostraron nada más verse: «Algo ha sucedido ahí», explicó.

Uno de ellos intentó excusarse, alegando que esa efusividad se debía al «olor a familia que desprende». Fue entonces cuando Samara acabó desmontando la mentira, y lo hizo en directo: «Voy a contar yo lo que es. Yo no quería venir aquí para nada, y les pregunté a ellos antes. Han estado disimulando, pero ellos saben perfectamente lo que hay».

Como era de esperar, Jorge Javier Vázquez se quedó verdaderamente descolocado: «Me he quedado a cuadros». La invitada siguió excusándose: «Esto era sorpresa, pero yo no iba a venir aquí si ellos no iban a venir. Yo les pregunté antes». Así pues, la invitada se saltó una de las normas principales de El Diario de Jorge, que es no comunicarse con la otra parte hasta verse las caras en plató.