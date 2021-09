Imagine Dragons han regresado. La icónica banda estadounidense ha vuelto al panorama musical tras tres años de ausencia donde incluso llegaron a anunciar su separación temporal. Un período de desconexión que les ha ayudado a poder crear lo que a día de hoy es su nuevo proyecto discográfico, ‘Mercury: Act 1’.

El pistoletazo de salida lo dieron el pasado mes de marzo al lanzar sin previo aviso dos singles individuales que conquistaron a todos desde su estreno, ‘Follow You’ y ‘Cutthroat’. Sin embargo, la confirmación de su vuelta de forma oficial no llegó hasta hace tan solo unas semanas, cuando presentaron al mundo su tercer adelanto, ‘Wrecked’. Pequeñas píldoras musicales que dejaron a todos con ganas de más, pero cuya espera no ha sido muy larga.

https://t.co/XD3XdbTqMW

We spent the last three years working on this record. Life has been incredibly hard for everyone around the world. We have all felt the loneliness. We’ve all felt the solidarity. We’ve all felt the fear. This album is meant to be a source of happiness. pic.twitter.com/W0Y9VOkrMf

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) September 3, 2021