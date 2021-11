Imagine Dragons ha vuelto por todo lo alto. El grupo estadounidense anunció el pasado jueves 28 de octubre su nuevo single ‘Emily’. Se trata de una canción sorprendente, que presentaron a través de sus redes sociales y que vuelve a estar relacionada con un proyecto de Netflix.

‘Emily’ formará parte de la banda sonora de la nueva serie del LOL, titulada ‘Arcane’, que se publicará el próximo 6 de noviembre en Netflix. Una serie de la que se conocen muy pocos detalles aún, pero cuya canción principal ya ha emocionado a los fans.

A pesar de que el grupo tiene planes de lanzar nueva música pronto, de momento, esta canción es el único adelanto que han hecho desde hace varios meses, cuando el pasado mes de agosto publicaron una nueva canción bajo el sombre nombre de ‘Ragged Insomnia’.

Esta nueva canción por otra parte, ha llevado a Imagine Dragons a convertirse en personajes de animación, junto a J.I.D, el rapero estadounidense cuyo nombre es Destin Route. De esta manera, todos ellos se convierten en personajes del LOL en el videoclip de ‘Enemy’.

En cuanto al argumento de ‘Arcane’, la nueva serie del LOL, de momento son muy pocos los detalles que se conocen. Tan solo se sabe que Riot Games y Netflix llevaban planeando una serie desde hace mucho tiempo, sin embargo, la pandemia truncó sus planes.

Por ello, este sería el momento perfecto para dar rienda suelta a ese proyecto que se les había quedado en el tintero, y que promete ser uno de los grandes éxitos del año. Aunque todavía no se conoce la fecha de estreno del proyecto.

Listen to #ENEMY by @ImagineDragons and @JIDsv from the Official Arcane Soundtrack. Arcane comes to @Netflix November 6th.

Stream: https://t.co/bZXCjVn4Ej

Watch: https://t.co/KUN9aVmrNf pic.twitter.com/lswFepa3Mm

— Arcane (@arcaneshow) October 28, 2021