‘El Hormiguero’: Miguel Ángel Revilla confiesa que le debe una comida de 98€

El Hormiguero comenzó la semana con una visita muy especial. El programa de Antena 3 recibió este lunes al Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que acudió para celebrar su 80 cumpleaños, tal y como Pablo Motos le había prometido meses atrás.

Hace unos meses, con motivo del Día de la Hispanidad, el político aprovechó su visita a Madrid para acudir al programa. «Al principio me opuse venir a este programa porque alguien me lo asesoró y mira ahora», recordó antes de pedir a Pablo Motos que el día de su cumpleaños fuera invitado.

Ese día llegó este lunes y Pablo Motos cumplió con su promesa: «En enero celebramos los 80 años de Revilla y te haré un programa que no lo vas a olvidar». Miguel Ángel Revilla acudió al programa, donde además presentó su nuevo libro, titulado Toda una vida.

El momento más divertido de la noche llegó cuando recordaron que a Pedro Sánchez se le olvidó pagar la cuenta en un restaurante en el que quedaron a comer. «Cuentas en el libro que Pedro Sánchez te dejó una cuenta sin pagar», le comentó Pablo Motos.

«Así lo explico en el libro, espero que no le siente mal, pero pasé un momento muy jodido. Él estaba muy agradecido porque cuando todo el mundo dentro del partido le quería liquidar, yo le animaba, probablemente él ganó las elecciones en su partido porque yo hice mucho trabajo por él en las televisiones», comenzó explicando Revilla.

«Cuando salió reelegido secretario general del PSOE, me dijo que quería que fuera a comer. Me citó en el Asador Donostiarra, el vuelo se demoró y llegué tarde, él ya estaba comiendo, había pedido chuletón… Llegaron las 16.30 y me dijo que él salía primero para que no nos hicieran fotos… Yo me tomé café, chupito y al irme me llamaron para pagar la factura», explicó.

Revilla concluyó la historia haciendo hincapié en que: «hay dos opciones que se le olvidó o que esta gente está en un estatus que es un honor que inviten y pagues tú. El emérito no pagaba en ningún lado, no llevaba el dinero en el bolso, lo tenía en otro lado»