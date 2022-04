‘El Hormiguero’ terminó la semana con la visita de dos de las actrices españolas del momento. Marta Hazas y María Pedraza acudieron al programa de Antena 3 para presentar ‘Las niñas de cristal’, la nueva película de Jota Linares que llegará a Netflix el próximo 8 de abril.

Muy felices de volver de nuevo al plató de ‘El Hormiguero’, ambas actrices se mostraron muy emocionadas del inminente estreno de ‘Las niñas de cristal’. Se trata de un drama psicológico en el que María Pedraza da vida a una estrella del ballet nacional, y la actriz quiso recordar en el programa de Antena 3 su experiencia con la danza.

«Durante el rodaje de la película se me cayeron cinco veces las uñas de los pies al usar las puntas de ballet. Nunca había sentido tanto dolor», recordó María Pedraza. Y explicó que «había dos opciones, unas puntas con las que te salían ampollas y otras, que se te caían las uñas. Elegí la segunda opción».

Pablo Motos explicó que la actriz había sufrido anorexia hace años: «La danza requiere ciertas aptitudes estéticas, yo toqué ese tema y salí sola. Contaba las calorías cuando veía un plato, ahora no, ahora siento que vivo guay y disfruto», explicó María Pedraza.

La actriz reveló el motivo por el que dejó la danza: «Fue por un accidente de coche, que hizo que hoy esté aquí. Una semana antes de hacer una audición en la ópera de Roma, mi madre me dijo que estudiara interpretación, pero a mí no me llamaba mucho la atención».

Y añadió: «Un día discutimos, me recogió mi hermana, tuvimos un accidente, me rompí el peroné y de ahí vinieron cosas muy buenas. Volví a bailar, pero el destino me decía que otras cosas me esperaban».