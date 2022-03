‘El Hormiguero’ recibió este miércoles a Nicky Jam. La música latina regresó al programa de Antena 3 de la mano del artista puertorriqueño, que acudió para presentar su último single ‘Ojos rojos’ así como su nueva gira mundial.

Muy feliz de estar de nuevo en España, el referente de la música urbana confesó en ‘El Hormiguero’ ya se está preparando para su gira mundial ‘Infinity Tour’. Una gira muy esperada que, como no podía ser de otra forma, traerá a nuestro país.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Nicky Jam dio más detalles de ese tour mundial que realizará este verano y que, entre otros países, visitará España. Además, explicó que no solo es cantante y productor, sino que además también es empresario de una cadena de restaurantes. Por si fuera poco, tiene un sueño profesional que quiso compartir con Pablo Motos.

“Me apetece ser director de cine porque el cielo es el límite. Después de la pandemia quiero hacer de todo, también abrir un restaurante en Madrid», expresó el intérprete de ‘El Amante’.

Es entonces cuando hizo una confesión que no dejó indiferente a nadie: «El confinamiento por coronavirus no fue nada para mí después de haber estado en la cárcel unos años. Allí aprendí a disfrutar de la libertad porque estar entre cuatro paredes y que te digan lo que tienes que hacer, cuando comer… fue muy duro».

El presentador, además, le preguntó por su época encerrado en prisión. De esta manera, Nicky Jam le contó que «dentro de la cárcel era el payaso y también cantaba, pero estaba muy asustado. Intentaba ayudar a todo el mundo. Cuando salí, mucha gente lloró».

💬 @NickyJamPR: “Si no te reíste con nadie subiendo, no esperes que nadie llore contigo bajando” #NickyJamEH pic.twitter.com/XTxaTnBgqg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 30, 2022

El presentador de ‘El Hormiguero’, por si fuera poco, quiso saber qué es lo que hace el artista para que el dinero no le haga perder la cabeza. El puertorriqueño se mostró de lo más sincero: “Yo ya tuve dinero y fama a corta edad, lo perdí todo y ahora, con la madurez, sé que no es importante. Yo hago el dinero, pero el dinero no me hace a mí. Lo importante es la salud, la familia y la conexión con Dios”.

Una reflexión por la que el público del programa de Antena 3 no pudo evitar arrancar a aplaudir. Nicky Jam ha vuelto a demostrar que no solamente es un artista completo que se ha ganado el éxito a través del esfuerzo, sino que también tiene muchísima humildad. ¡Nos encanta verle en nuestro país!