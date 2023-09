‘El Hormiguero’: Joaquín Sánchez confiesa que Ana Obregón le enseñó a interpretar un orgasmo

El Hormiguero terminó la semana con la visita de Joaquín Sánchez. El ex jugador del Betis, uno de los invitados estrella del programa de Antena 3, visitó a Pablo Motos este jueves para presentar la nueva temporada de su programa, Joaquín, el novato.

A su llegada al plató, Joaquín aseguró encontrarse mejor que nunca. «Me levanto antes de lo que yo pensaba. Intento hacerlo temprano para no perder el hábito de hacer algo, porque tras tantos años dedicados a una profesión tan exigente como el fútbol no quiero perder la dinámica del día a día, que es lo que más echo de menos», explicó.

Pablo Motos le preguntó sobre su nivel de actividad física tras haber dejado el futbol, a lo que Joaquín respondió que ya no está en tan buena forma. «Me duele todo, Pablo. Tengo más dolores que una barriada. Me duelen cosas que no sabía ni que tenía. Entiendo que al estar activo no te da tiempo a que el dolor salga ni se te note tanto, pero una vez que te retiras madre mía», aseguró.

El andaluz entrevistó a Ana Obregón en la primera entrega de su programa, emitida este jueves en el prime time de Antena 3. «Ana me enseñó ser actor, a ella le pusieron una peluca negra que me recordaba a la niña de la curva. También me enseñó a interpretar un orgasmo, fue brutal», reconoció Joaquín.

Joaquín también reveló al presentador el nuevo deporte al que se ha aficionado tras su retirada del fútbol hace unos meses: «He jugado más estos días al pádel y mi nivel es peor que el del tenis porque para hacer un punto, te tienes que dejar la vida».

Además, desveló que a pesar de haberse retirado del futbol, sigue cuidándose mucho: «Los hábitos de alimentación siguen siendo los mismos, pero otras de las cosas que he notado ahora es que me duele todo. Me duelen cosas que no sabía que tenía», admitió entre risas.