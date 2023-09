Pablo Motos alerta de una estafa utilizando su nombre: «Le pregunté a Florentino Pérez»

Pablo Motos es una de las personas más famosas de nuestro país gracias a su trabajo en televisión, algo que tiene su lado bueno, pero también muchos inconvenientes. Los espectadores de El Hormiguero descubrieron el peor de los momentos cuando el presentador explicó que su imagen está siendo utilizada para una estafa y que está tan desesperado que llegó a pedir ayuda a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Luis Tosar e Inma Cuesta fueron los invitados de la noche, por lo que el valenciano aprovechó para recordar que circulaba una noticia falsa sobre el actor que aseguraba que había «perdido una oreja escalando». Tras volver a desmentirlo, Motos quiso alertar de la utilización de su imagen en redes sociales de forma fraudulenta.

«Quiero aprovechar este momento en antena para contar una noticia falsa sobre mí, que no es una noticia, es una estafa. Están usando mi nombre diciendo que me han detenido por revelar un secreto con el que puedes ganar mucho dinero. Es una estafa para que inviertas en Bitcoin en la que está cayendo mucha gente», explicó.

Los usuarios habituales de redes sociales han podido ver este anuncio en las últimas semanas, pero Motos se enteró por un grupo de taxistas que le pararon por la calle. «Me preguntaron que si funcionaba eso, y yo no sabía lo que era. Me dijeron que se habían metido todos en la historia y es una estafa en la que está cayendo mucha gente», comenta.

Tras investigar un poco, ha descubierto que se trata de un engaño que «en Inglaterra se llama ‘la estafa despelleja cerdos’. Te quitan todo el dinero poco a poco. Primero pones una cantidad en una plataforma falsa, donde parece que estás ganando dinero. Ellos te piden más, pero no puedes retirar tu dinero. Te llama un abogado y te dice que te puede ayudar a cambio de dinero. Esto también es mentira. Luego te llama un poli».

El presentador no dudó en señalar a las principales redes sociales y a los buscadores como los principales culpables de que esta estafa corra por la red sin ningún tipo de control. «Google, Facebook e Instagram están cobrando mucho dinero por mi imagen. Ellos no pueden hacer nada porque tienen mucho volumen de publicidad. No deberían ser cómplices y tendrían que denunciarlo», lamenta.

Cuidado con la estafa vestida de noticias falsas que se anuncia por Google, Facebook e Instagram usando la imagen de Pablo Motos y otros famosos. ✉️ Si la ves, envíanos capturas o enlaces a [email protected] #CuestaTosarEH pic.twitter.com/qJTIePA4VK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2023

Aunque no es la primera vez que utilizan su imagen para algo así, está cansado de que ocurra y ha llegado a pedir ayuda a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, otro de los personajes que sirven de gancho para estos engaños: «Me dijo que no perdiera el tiempo. Me lo dijo porque los estafadores cambian de sede en el momento que son localizados».

Finalmente, Pablo Motos quiso mandar un mensaje a las autoridades para que hagan algo de forma rápida: «Lo denuncié, pero por el tiempo que pasó, todo desapareció, los enlaces, las empresas… He pedido ayuda a la Unidad de Delitos Informáticos a ver si tienen un poco más de velocidad para poder pillarlos».