‘El Hormiguero’: Blanca Paloma desvela cómo ha cambiado su vida tras ganar ‘Benidorm Fest’

El Hormiguero continuó la semana con la visita de Blanca Paloma. El programa de Antena 3 recibió este martes 14 de febrero a la artista, tras haberse convertido en la representante de España en Eurovisión 2023 al haber ganado el Benidorm Fest.

Blanca Paloma, que alcanzó hace 10 días la victoria en la segunda edición del festival alicantino, interpretará su tema Eaea en el certamen que se celebrará en la ciudad de Liverpool del 9 al 13 de mayo. Un sueño para la artista.

Muy emocionada de pisar por primera vez el plató de El Hormiguero, Blanca Paloma explicó que «Soy muchas cosas aparte de flamenca. Eaea es un tema folclórico y tiene música electrónica. Lo hemos llevado a este lugar que podría llamarse nuevo flamenco, porque flamenco es un término muy contundente al que tengo mucho respeto», expresó.

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó a la artista hasta que punto la victoria del Benidorm Fest le ha cambiado la vida. «Yo pretendía continuar con mi rutina cotidiana pero ya voy en el Metro y me reconocen. Esto es nuevo para mí», manifestó. «Ahora ya no cojo el Metro, voy en bici a todas partes, que ya lo hacía antes, porque yo soy la bicimami», señaló entre risas.

Además, explicó que el tercer puesto de Chanel con SloMo no le supone una mayor presión, sino todo lo contrario. «Me motiva mucho porque creo que está puesto el ojo en España después de lo que hizo Chanel y creo que la puesta en escena y el espectáculo que vamos a llevar a Liverpool está teniendo muy buena acogida», expresó.

Blanca Paloma también recalcó que Eaea es en honor a su abuela. «Es un homenaje a la yaya Carmen porque ella me ha dejado este legado que viene de generación en generación. Ella era sevillana, matriarca, artista de sobremesa familiar y modista, y de ella he heredado mucho de ese flamenco que he intentado hacer mío».