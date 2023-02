‘El Hormiguero’: Carlos Alsina da a conocer una de sus mayores obsesiones

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Carlos Alsina. En el Día Mundial de la Radio el programa de Antena 3 recibió a uno de los rostros más reconocidos de este medio de comunicación, director y presentador del programa Más de uno, que cada mañana se emite en Onda Cero.

Con motivo del Día Mundial de la Radio, Angels Barceló, Carlos Herrera y el propio Carlos Alsina, las tres grandes voces de la mañana radiofónica de nuestro país, se unieron por primera vez en la historia para hacer un tramo de radio conjunto que se pudo escuchar simultáneamente en las tres emisoras.

«Ha sido un cuarto de hora que se nos ha hecho muy corto a todos porque lo hemos pasado bien y ha sorprendido mucho que nos llevemos bien porque en España es muy raro que quienes compiten todas las mañanas bromeen entre ellos, se entiendan y tengan tantas experiencias comunes», destacó Carlos Alsina en El Hormiguero.

El periodista destacó que: «en la radio la competencia no es tan dura como la de la televisión. La nuestra es una competencia desde la distancia, la mesura y la pausa. Ha sido divertido y creo que deberíamos repetirlo».

Durante la entrevista, Pablo Motos destacó las pocas horas que Carlos Alsina duerme a diario. El periodista se acuesta entre las 23.00 y las 23.30 horas pese a que se levanta a las 3.50 horas, a pesar de que su programa no comienza hasta las 6 de la mañana, algo que quiso explicar.

«Tengo que hacer muchas cosas antes de ponerme delante del micrófono. Me tengo que duchar, planchar una camisa, vestirme, hacerme un café… Y luego tengo que estar enterado de lo último que ha sucedido, porque han podido ocurrir cosas en el rato que estaba durmiendo de las que lógicamente no me he enterado. Entonces todo esto te lleva minutos, te lleva tiempo».

Gran parte de la entrevista con Carlos Alsina giró en torno a la política de nuestro país, no obstante, Pablo Motos también quiso destacar algunos detalles curiosos del periodista. «Dicen que estás obsesionado con la inmortalidad…», le dijo el presentador de El Hormiguero.

«Aspiro a ella, pero no solo para mí, sino para todo el mundo. Me apasiona la idea de no morirme, que la ciencia y los científicos, que es la gente que en realidad hace cosas importantes, vayan avanzando en esa labor de entender por qué nuestro cuerpo se deteriora», comentó Alsina.

Y añadió: «Incluso que encuentren la posibilidad de revertir el envejecimiento, sobre todo está invirtiendo en eso gente muy rica que les pasa como a mí, que quieren vivir siempre».

Carlos Alsina explicó que cuando comparte esta idea en el trabajo «algunos colaboradores del programa no está de acuerdo con este pensamiento, que lo ven mal y les parece un incordio tremendo ser inmortal o vivir 150 años porque estamos programados para morir. Estoy a favor de no morirme», explicó.