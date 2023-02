‘El Hormiguero’: Eduardo Navarrete confiesa el precio de todas sus operaciones

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. Este miércoles, el programa presentado por Pablo Motos recibió la visita de Eduardo Navarrete, que acudió por primera vez para hablar de su carrera en el mundo de la moda y de su participación en la 77 edición de la MBFW.

Muy emocionado de pisar por primera vez el plató de El Hormiguero, Eduardo Navarrete habló sobre la 77ª Edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, que tendrá lugar la semana que viene y donde el diseñador presentará una colección llamada N61.

«Hemos hecho una colección inspirada en Torrevieja para que la gente vea las cosas maravillosas que tiene. Yo soy del pueblo que está al lado, Bigastro, y me he criado en las playas de Torrevieja. Lo de N61 es por un submarino que hay, pero nos hemos inspirado en elementos que forman la esencia tan bonita de la ciudad. Esta colección es mi homenaje a mi tierra y a mis raíces», explicó el diseñador.

Sin tapujos, Eduardo Navarrete nos enseña todas las cirugías que se ha hecho #NavarreteEH pic.twitter.com/cnlvidMbtK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 8, 2023

Durante la entrevista, Pablo Motos preguntó al diseñador acerca sus operaciones estéticas: «Operaciones, operaciones como tal, llevo de arriba a abajo… Me hice los ojos porque llevaba gafas. Luego, ya que estaba allí, me hice la bichetomía, que es que te abren un centímetro la mejilla y la bola de grasa que sostiene el pómulo. Y ya que estaba en el quirófano, me hizo un lifting. Y luego, de ahí para abajo, el cuerpo entero», explicó Navarrete.

Eduardo Navarrete continuó enumerando las operaciones a las que se había sometido, mostrando el resultado de las mismas. «Yo esto lo tengo que enseñar, sino no tiene ningún sentido, que mi dinero me ha costado» explicó. «¡Qué poca vergüenza tengo!», dijo mientras se desabrochaba la camisa.

«Esto es lo más caro que tengo en mi armario», añadió tras quitarse la camisa. «Los abdominales son comprados. A mí me han puesto la barriga en el culo. Yo tenía pecho, tenía barriga y no tenía culo, y como ahora te quitan toda la grasa y te la ponen en otro sitio con unos pinchazos, a mí me la pusieron en los hombros, en los bíceps y en los tríceps», explicó.

«Es lo mejor que he hecho, ahora he empezado de cero, estoy yendo a mi gimnasio, me cuido mucho y me veo feliz…» explicó. Pablo Motos le preguntó cuánto se había gastado, y aunque no dio la cifra entera, si que dejó claro que «podría tener un coche o dos».