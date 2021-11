El 2021 está siendo el año de Aitana. La ex triunfita se ha convertido en una de las artistas más reconocidas de nuestro país, una nueva princesa del pop que no deja de cosechar éxitos. Y este lunes, acudió a ‘El Hormiguero’ para celebrar en el programa los últimos logros que ha cosechado.

En el último mes Aitana se ha hecho con un premio en ‘Los40 Music Awards’, un Premio Ondas, el Europe Music Award de la MTV a la mejor artista española y protagoniza la portada del nuevo número de la revista Forbes. El éxito persigue a la catalana, que sin embargo, mantiene intacta la humildad de sus inicios en la música.

Otro de los artista que más logros ha cosechado este año es C. Tangana. El 2021 también está siendo un año inmejorable para él, y Pablo Motos se interesó por saber si Aitana ve la posibilidad de hacer una colaboración con el madrileño.

«Me encantaría sacar una canción con C. Tangana pero es cierto que esta canción que tenemos la hicimos hace dos años. Mi estilo ahora es diferente», explicó la artista.

Aitana fue más allá y confesó que la letra de la canción que compusieron juntos es demasiado atrevida: «En aquel momento estábamos probando cosas, jugando a hacer música, yo tenía 19 años y ahora no me veo publicando ese tema», aseguró

Pablo Motos quiso saber de qué iba la letra de la canción que compusieron juntos y la artista explicó que “la letra de la canción con C. Tangana era muy atrevida. No me veía sacando algo así. Era como de mascotas… Pero no de ese tipo de mascotas. No va a salir”, dijo la catalana, generando las risas en el plató.

Por otra parte, Aitana aprovechó su visita a ‘El Hormiguero’ para revelar en exclusiva que este viernes 3 de diciembre verá la luz su esperada colaboración con Nicki Nicole, la artista argentina del momento. Una canción titulada ‘Formentera’, que la catalana define como una de las mejores canciones de su carrera.