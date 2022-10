‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Yemile huye con el dinero

No es ningún secreto que Hermanos, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie.

El pasado lunes 24 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. Así pues, fuimos partícipes de cómo Yemile va a casa de los hermanos para pedirles pasar la noche allí. Solamente hasta que pueda marcharse en busca de su hermana. De un instante a otro descubre que la joven se ha marcado de la casa de acogida.

Suzan no tarda en ponerse en contacto con Ömer para comentarle que Akif ha tomado la firme decisión de dejarles sin nada. Kadir no tarda en amenazar a Tolga para que deje en paz a su familia, de una vez por todas. Doruk discute con Asiye pero, a su vez, no tarda en proteger a Tolga de Kadir.

🗣️ ‘Todo esto es culpa tuya’ Nuevo capítulo de #Hermanos en @antena3com esta noche a las 22:45 horas 👇pic.twitter.com/heCQjRImpH — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) October 24, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera, veremos cómo los hermanos y sus tíos tomarán la firme decisión de montar un restaurante con el dinero que han obtenido.

Ömer no tardará en comprar comida para Harika y Suzan pero, a su vez, pagará la matrícula del colegio de la niña. En ese preciso instante, Yemile verá la bolsa con todo el dinero. Nebahat estallará al saber que, por culpa de Akif, Tolga va a ser readmitido en el colegio. Akif confesará a su mujer que disparó a Heran y que Tolga lo vio. Nebahat echará a su marido de casa mientras que Yemile robará la bolsa de dinero y huirá. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.