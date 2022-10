‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Suzan cuenta a Ömer que Akif les ha dejado sin nada

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que no deja indiferente a nadie.

El pasado martes 18 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, vimos cómo Kadir sigue en prisión por un crimen que no cometió. Esto ha provocado que los hermanos continúen en un orfanato hasta que se solucione la situación. Ömer continúa en el pabellón de chicos, mientras que Emel y Asiye se encuentran en el de chicas.

En cuanto al asesinato por el que han culpado a Kadir, Doruk ha descubierto toda la verdad. Por lo tanto, no tarda en tener un fortísimo enfrentamiento con su padre: “Tolga me confesó que fuiste tú quien quiso matar a Erhan e inculpaste a Kadir para que fuera a prisión”. Además, el joven añadió: “Si no logras que Kadir sea liberado, no me quedará más remedio que denunciarte”.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Yemile se irá a casa de los hermanos para pedirles algo: pasar la noche allí. Solamente hasta que pueda marcharse para seguir buscando a su hermana.

De un instante a otro, descubrirá una realidad que le dejará sin palabras: su hermana se ha marchado de la casa de acogida. Suzan hará saber a Ömer que Akif ha tomado una firme decisión: dejarles sin nada. Kadir amenazará a Tolga para que, de una vez por todas, deje en paz a toda su familia.

Doruk discutirá con Asiye pero, a su vez, protegerá a Tolga de Kadir. Lo hará para tratar de ocultar una de las verdades más dolorosas: su padre es culpable de que Kadir esté en la cárcel por un crimen que no cometió. Akif tratará de embaucar a Suzan y ella se enfadará. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.