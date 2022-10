‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sengül pide una indemnización a Akif por Orhan

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo capítulo.

El pasado martes 4 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Harika ha tomado la decisión de robar las joyas que hay en la casa de los amigos de su madre. Y lo hace para venderlas posteriormente. La dueña de la calla termina pillándoles, por lo que no tarda en echarles.

En el colegio, ensayas una obra de teatro en la que la persona interpretada por Ömer dispara al personaje de Doruk. Lo que nadie sabía es que Tolga se había tomado la molestia de cambiar la pistola falsa por una de verdad. Fue Berk quien se dio cuenta pero, aunque intentó evitar una desgracia, no lo consiguió.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos partícipes de cómo Sengül pedirá una indemnización a Akif por lo sucedido con Orhan. Y es que, al fin y al cabo, es algo que ha ocurrido dentro del colegio.

A pesar de los esfuerzos, éste se negará. Es más, despedirá a Sengül. Por si fuera poco, veremos cómo detienen a Tolga, pero su padre trazará un plan para conseguir la libertad. Berk, Ömer, Doruk y Oulgan la retendrán con una intención: que confiese. Akif contará a Heran que está dispuesto a acabar con el chantajista cuando se reúna para darle el dinero.

Heran acudirá a la cita en el taxi de Kadir, por lo que aprovechará para dejar en el taxi el USB con el vídeo de lo sucedido con su padre. Por si fuera poco, Heran pedirá a Kadir que le espere en el taxi y que, si no regresa en los próximos minutos, vaya a buscarle cuanto antes. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.