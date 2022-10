‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Erhan sigue chantajeando a Akif

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo capítulo tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

El pasado lunes 3 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. Así pues, fuimos partícipes de cómo Akif ha tomado la decisión de despedir al jefe de la administración del colegio. Por lo tanto, no tarda en ofrecer ese mismo puesto a alguien más: Orhan. Al fin y al cabo, cree que se trata de un hombre honrado.

Suzan y Harika se quedan unos cuantos días en casa de unos amigos, tras decir que en su casa están haciendo varias obras. Doruk enseña a su padre un vídeo que ha recibido, aunque éste confesará que se trata de un vídeo antiguo. Un gesto que, desde luego, podría cambiar con su reputación.

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos partícipes de cómo Harika robará joyas en casa de los amigos de su madre para un fin muy concreto: venderlas después.

La dueña de la casa no tardará en pillarles, y las echa de allí. Por lo tanto, lo único que podrán permitirse es alojarse en un hotel bastante modesto. En el colegio, ensayarán un teatro en el que el persona interpretado por Ömer disparará al de Doruk. Lo que nadie sabía es que Tolga iba a cambiar la falsa pistola por una de verdad.

Berk se dará cuenta y Tolga le golpeará, encerrándole para que no pueda evitar lo que está a punto de suceder. Orhan lo descubrirá y correrá al teatro para evitarlo pero, cuando trata de quitarle el arma a Ömer, ésta terminará disparándose por accidente. El que saldrá herido será Orhan. Erhan seguirá chantajeando a Akif, pidiéndole millones de dólares por el vídeo. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.