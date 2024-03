‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Suzan descubre que la muerte de Ahmet no fue un accidente

No es ningún secreto que Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado martes 19 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Asiye es absolutamente incapaz de olvidar a Doruk. Es más, se acuerda de él de manera constante y es absolutamente incapaz de dejar de llorar por su pérdida. Ocurre lo mismo con Nebahat, por lo que las dos acaban dándose apoyo mutuamente.

Al fin y al cabo, están tremendamente afectadas por lo ocurrido. En cuanto a Ömer, observamos cómo es absolutamente incapaz de ver a Süsen ya que no entiende cómo ha podido traicionarle de la peor manera. Y todo porque, durante todo este tiempo, le ocultó información sobre cómo murió realmente su hermano Kadir.

Akif quiere meter en su día a día al chico que le salvó la vida. Es más, le recuerda tantísimo a Doruk que quiere que se quede con él en casa. Por si fuera poco, le ayuda a encontrar trabajo. En definitiva, hace todo lo que está en su mano para que esté a su lado y, en cierta manera, poder reemplazar ese enorme vacío que siente.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de la exitosa serie turca Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Orhan se recuperará de la puñalada recibida por proteger a su sobrino. Como no puede ser de otra manera, Ömer hará las paces con él. ¡Le salvó la vida!

Aybike, por otro lado, se mostrará profundamente disgustada con Sengül. Y todo porque cree firmemente que la madre de Elif seguiría viva si, en su momento, Sengül no se hubiera acercado a ella. Akif matriculará en el colegio a Mahir y querrá que sea su chófer. Todo ello mientras el sicario dará el paso de pedir más dinero a Sevval.

Por si fuera poco, le amenazará con ir a la policía si no acepta. La respuesta de Sevval será echarle de casa. El sicario, tras esta conversación, llamará a Suzan y le hará saber que la muerte de Ahmet no fue un accidente. Todo ello mientras la madre de Orhan aparecerá en la puerta de su casa sin previo aviso. No te pierdas la nueva entrega de la exitosa serie turca Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.