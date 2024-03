‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Ömer, incapaz de perdonar a Süsen tras descubrir su traición

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia verdaderamente sorprendente e impactante. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado lunes 18 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. Así pues, observamos cómo Sarp no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer saber a Ömer que su novia tiene todos los detalles sobre cómo murió Kadir realmente. Los dos tienen una fuerte discusión, hasta tal punto que Ömer le agarra del cuello.

Al ser consciente de que la cosa podría ir mucho más allá, Süsen hace una confesión: ella sí vio cómo murió Kadir. Así pues, no tarda en hacerle saber que Melisa fue la culpable y que Akif hizo todo lo que estuvo en su mano para que la verdad jamás saliese a la luz. Todo ello mientras Asiye está visiblemente afectada por la muerte de Doruk.

▶ En el último capítulo de #Hermanos. ➡ https://t.co/JHhYmrsLQr ⬅ El pasado destroza la vida de los Eren y los Atakul con una muerte inesperada. 🖤😭 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) March 19, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en el nuevo capítulo de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, seremos testigos de cómo Asiye será absolutamente incapaz de olvidar a Doruk. Es más, se acordará de él constantemente y no podrá dejar de llorar su pérdida, y lo hará junto a Nebahat.

Las dos, al estar profundamente afectadas por lo sucedido, se unirán como nunca. Ömer no podrá ni ver a Süsen ya que no entiende cómo le ha podido traicionar de la peor manera, ya que le ocultó información sobre cómo murió su hermano Kadir. Es más, asegurará que ya no la quiere.

🗣 «Soy un hombre malvado». #Hermanos ¡Akif intenta suicidarse al sentirse culpable por la muerte de Doruk! ➡ https://t.co/BPiH6kMqSj ⬅ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) March 19, 2024

Akif querrá meter en su día a día al chico que le salvó la vida. Le recordará tantísimo a Doruk y querrá que se quede en su casa. Además, le ayudará a encontrar trabajo. ¡Todo lo que sea necesario para tratar de reemplazar ese vacío que siente!

Aybike escuchará que Ayla acabó con la madre de Elif mientras que un compañero de trabajo de Ömer tendrá una fuerte discusión con él y tratará de apuñalarle. Pero Orhan se meterá en medio y resultará herido. No te pierdas la nueva entrega de la exitosa serie turca Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.