‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Berk no puede creer que todo lo vivido en su vida haya sido mentira

Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No está dejando absolutamente indiferente a nadie!

El pasado martes 9 de abril pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Ayla, finalmente, confiesa a Elif su objetivo de mudarse a Italia. Como era de esperar, la reacción es de un llanto absoluto. No es capaz de creer que vayan a dejarla sola en un instante tan complicado.

¡Nebahat deja en evidencia a Akif al descubrir que el pañuelo que encontró en su chaqueta es de Süreyya! 😲 #Hermanos Vuelve e verlo 👉 https://t.co/biWJEv4GQk👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 14, 2024

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Sengül no tarda en darse cuenta de que la madre de Orhan, en realidad, es una grandísima estafadora. A pesar de todo lo vivido, lo cierto es que Orhan no puede evitar sentir una pena tremenda por ella. Es más, no quiere que se marche de su casa.

Aybike, dadas las circunstancias, es absolutamente incapaz de entender que Berk vaya a marcharse de Italia sin despedirse por lo que decide hacerle llegar un mensaje para contarle toda la verdad. En el aeropuerto, Berk lee ese mensaje junto a Aybike, por lo que descubre que en realidad es adoptado y que Ayla tuvo algo que ver en la muerte de su madre biológica.

Esta noche en #Hermanos: Berk se niega a creer que toda su vida haya sido una mentira 💥 ¡No te lo puedes perder! 👉 https://t.co/aU3hSsioXm 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 15, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Berk está viviendo días muy complicados. Se ha quedado sin palabras tras la confesión de Aybike, y no concibe que sea verdad lo que le ha contado. Le cuesta creerlo.

Por su parte, Ayla intenta hablar con su hijo. Pero, Berk está muy dolido y no quiere tener trato con ella, de momento. Lejos de quedar ahí, Aybike le revela a Berk que sus padres biológicos le vendieron. Ante ello, Sengül se desespera al saber que su hija le ha dicho toda la verdad. Pues, ha cortado la relación con Ayla por completo.

Aybike intenta impedir que Berk se marche de Estambul y le confiesa toda la verdad: “Elif es tu hermana”💔 #Hermanos ¿Cómo reaccionará el joven? 👉 https://t.co/iI1Sql48zz 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) April 15, 2024

Una situación que comienza a afectar a todos. Elif no comprende que Berk haga sufrir tanto a Ayla. De hecho, no pasa desapercibido el hecho de que está muy pendiente de ella, algo que ha cambiado respecto a antes. Pues, hace nada no se soportaban.

Eso sí, no son los únicos que están viviendo tiempos muy complicados. Sengül, Orhan y sus sobrinos no tienen dinero para pagar las facturas y, por si fuera poco, se han quedado sin agua y sin electricidad. ¿Qué sucederá? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.